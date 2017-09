Népszavazás csakazértis (Katalónia)

Következő írásunk

Eddig tartott a Dragnea-féle gazdasági csoda: októbertől drágul a gáz, a villanyáram és az üzemanyag, ami minden termék és szolgáltatás árában visszaköszön majd, és úgy elfújja az év elején adott béremeléseket, mintha nem is lettek volna. Hiszen már év közben is emelkedtek a fogyasztói árak, az élelmiszerektől a bankkölcsönökig szinte mindenért többet fizetünk, mint egy évvel ezelőtt, mert a kötelezően megemelt minimálbért a magánszektor csak így tudja fedezni. Az infláció is nagyobb lesz a vártnál, az államháztartási hiány is.