Nem kapnak kürtőskalácsot a bukarestiek (Az élelmiszer-biztonság közbeszólt)

szombat 08:47

tihi

2017. szeptember 30.

Csak jóindúlattal hívnám fel a figyelmét minden kűrtőskalács sűtő és forgalmazó cégnek,hogy románul is írják ki a kürtőskalács nevét mert jelen lesz a fajgyűlölő fogyasztóvédő.Aki netán helyben fogyasztja,annak ajánlom,hogy román nyelvével forgassa a kimondottan magyar fincsiséget a szájában,mert megtörténhetik,hogy azért is bűntetést szabanak ki a kákán is bogot kereső ellenőrök.

kürtőskalács = burlan de cozonac... de elfogadják a teava din aluat vagy teava de mancat vagy consumabil kifejezéseket is,és ha ezzel kínálják portékájukat,akkor 5 évi büntetés alúli felmentést kap minden cég !!!!







szombat 11:14

zikkurat

2017. szeptember 30.

szép, emberi gesztust akart Diószegi, tehát az ötlet jó, de a bukurfalvi vad szurkólók 'stílusát' nézve, n-ai cu cine na, n-ai cu cine! Azért, mert így megalázkodtunk volna előttük, még nem hatódtak volna meg, ja és ha valamelyikük a magyarokat gyűlölő szennyfröcskölés orgiájában, felindultságában infarktust kap, még ráfogják a kürtösre, hogy meg volt mérgezve. Na szóval ez Románia, és ezt előre tudhattuk volna, hogy nem jön össze a galeriszelidítés egy ártatlan kürtöskóstolással.







szombat 18:45

Ferencz

2017. szeptember 30.

Igazuk van a bukurfalviaknak: mindenki , aki evett a kürtősből, előbb vagy utóbb meghalt/ meg fog halni! Ezekkel a galád mindannyiunkkal sose lehessen tudni...Utóvégre nemzetbiztonsáégi kockázat vagyunk, nemde?