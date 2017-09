Lencsevégen

Egyre nagyobb a hírneve a Vadon Egyesület által évente szervezett TransNatura Nemzetközi Természetfotó Pályázatnak, az immár negyedik kiadást megért kiírásra 17 ország 86 fotósa küldött be összesen 529 képet – ismertette Demeter János, az egyesület igazgatója a pályázatra beválogatott fotókból a Székelyföldi Vadászati Kiállításnak helyet adó Bene-házban tegnap nyílott kiállításon.

A két kategóriában meghirdetett pályázaton ezúttal is a kötetlen témájú bizonyult népszerűbbnek, erre 329 felvételt küldtek a pályázók, az Élet az erdőben kategóriába pedig 200-an neveztek – nehéz választás elé állítva a zsűrit, hiszen manapság már a fényképezés könnyen elérhető bárki számára, és már nem csak Afrikában, de Romániában is vannak természetfotósok idegenvezetésére szakosodottak, magyarázta Florin Andreescu fotóművész, zsűritag. A kiállításmegnyitón felszólaló Vajda Ferenc fotóművész a pályázók táguló körét emelte ki, megjegyezve, ha ez idáig többnyire romániai és magyarországi, elvétve egy-egy hongkongi vagy kínai fotós küldött pályamunkát, idén már Brazíliától Ausztráliáig a földkerekség számos országa képviselteti magát a TransNaturán. Hozzátette, a fotográfia digitális átmenete lezárt történet, a további járható út az ilyen versenyeken bemutatott színvonal megtartása.

A kiállításmegnyitót követően került sor a pályázat nyerteseinek díjazására, az emlékplakett és az oklevél mellett a díjazottak pénzjutalomban is részesülnek, 200, 400, 600 euró jár a dobogósoknak, a nagydíj pedig 1000 eurót ér. Az Élet az erdőben kategória harmadik díját Ben Sherry (Egyesült Királyság) Bozót közt című fotója nyerte, a második díjat Daróczi Csaba (Magyarország) Őszi erdő felvételének ítélte a zsűri, az első díjat a szintén magyarországi Potyó Imre Holdfény című felvétele érdemelte ki. A nyílt kategória bronzérmét Marcio Cabral (Brazília) Paepalanthus naplementében, ezüstérmét Máté Bence (Magyarország) Hangulat, aranyérmét Xingjun Yin (Kína) Sirályok és a bálna című felvétele kapta, míg a TransNatura nagydíját Xavier Mas Ferrá (Spanyolország) Kormorán című fotója érdemelte ki.