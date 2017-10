Tánc

A Háromszék Táncegyüttes Mundruc című táncszínházi előadását október 4-én Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, 5-én a Baróti Városi Művelődési Házban, 9-én pedig a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban mutatják be. A Könczei Árpád rendezésében készült előadást 19 órától lehet megtekinteni mindhárom helyszínen. A produkció a leghíresebb, legvir­tuózabb kalotaszegi táncosnak, Mátyás István Mundrucnak és egyúttal Martin Györgynek állít emléket. Jegyek elővételben a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában, valamint a baróti és kézdivásárhelyi művelődési házak jegypénztáránál kaphatók.



Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti krónika – a legfontosabb hírek hátterei­nek rovata. * Zacsi babák – egy székelyudvarhelyi barátságos lakásban születnek Mátyás Adél saját tervezésében. * Fazakas Sándor háromszéki csontfaragó azon kevés kézműves közé tartozik, akik a hajdani pásztorok művészetét és formavilágát mentik át modern korunkra. Kollégáink a műhelyében jártak. * Erdély régi templomai – a törökök, tatárok által nem látogatott vidékeken természetszerűleg több régi vagy nagyon régi templomépület maradt fenn épen. Igaz, errefelé jártak mások, például labancok, és ők sem voltak sokkal emberségesebbek a föld népével, de a templomoknak legalább békét hagytak. Így vészelt át nyolc évszázadot a Szatmár megyei Ákos régi temploma.



Gyermekeket várnak a Berde Mózsa Körbe

Sepsiszentgyörgyön indul a Berde Mózsa Kör, amelyre I–IV. osztályos gyermekek jelentkezését várják. A program olyan gyermekek számára biztosít fejlődési és tanulási lehetőséget, akik szerény anyagi körülmények között élnek, nagycsaládból származnak vagy egyéb társadalmi problémával küzdenek. A kör célja a csonka családok, árvák, nehéz körülmények között élő gyerekek lelki örökbefogadása, készségeik fejlesztése családias környezetben. A foglalkozások időtartama két óra, helyszín a Turulmadár Ifjúsági Iroda (Lábas Ház, 8-as terem). Érdeklődni és jelentkezni a turuloffice@gmail.com e-mail-címen vagy a 0267 310 150-es és a 0751 768 250-es telefonszámon lehet. Jelentkezési határidő: október 3. A kör foglalkozásai mindenki számára ingyenesek, a kellékeket az iroda biztosítja.



Megjelent

Az Erdélyi Gyopár idei 5. lapszámából: az Erdélyi Kárpát-Egyesület friss kiadványából kiderül, hogy 1347 résztvevő volt a XXVI. EKE Vándortáborban, sor került a Kárpát-medencei magyar természetjáró szervezetek találkozójára, a legkisebb természetjáróknak pedig új kiadvánnyal, a Gyopárkával kedveskedett az egyesület. Megtalálhatják az EKE-napi pályázatra beküldött fogalmazások legjavát, de van a tartalomban dobrudzsai kirándulás, Királykő-túra és Bihar-hegységi útleírás is egy túratárs emlékére. A közismert rovatokban a Hazajárók a barcasági hegyóriásokról írnak, a Historikum azt ígéri, hogy ha a Csalhóra nézünk, rejtélybe látunk, a gombászrovatban a csiperkéké a főszerep, a Borvizeink-gyógyvizeink a Csiszárfürdőről, a Légtüneménytan pedig az ősz éghajlati jellemzőiről szól. Nem maradhat el a honismeret és a környezetvédelem sem. Két könyvajánlót is olvashatnak: Farkas Aladár Gyergyóholló történetét és névanyagát tette közkinccsé, összehangolt munka és szaktudás eredménye a Székelyföldi mofettás könyv. Az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszámát keresse az EKE-osztályoknál.



Mozgásművészet

Sepsiszentgyörgyön az Olt utca 1. szám alatt, a Live Art Kulturális Alapítvány Táncstúdiójában a 2017–2018-as új évad tanfolyamaira október 15-ig várják az érdeklődőket. Jelentkezni személyesen lehet munkanapokon 17–19 óráig. A következő tanfolyamok kezdődnek: klasszikus balett (6 éves kortól), társasági táncok (keringő, tangó, szamba, salsa, rumba, csacsacsa, jive stb...) diákoknak és felnőtteknek kezdő és haladó szinten, lakodalmi táncok (a fiatal pár, az örömszülők, hozzátartozók felkészítése a legfontosabb társastáncokból), privát tréning (személyre szabott alakformálás). Új mozgásformák: Ágó-kardiobalett – hölgyeknek, Ágó-gym – speciális alakformáló mozgásrendszer nőknek, táncoktatás diákoknak stílusonként, Bellydance-fitnesz és meditációs torna (minden korosztálynak). Érdeklődni a 0722 233 774-es telefonon lehet. Info: facebook@liveartdancestudio.



Tortoma Önképzőkör

Október 3-án, kedden 19 órakor Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében Az én Hargitám címmel Zsigmond Enikő geológus, turisztikai szakíró (Csíkszereda) tart vetítéssel egybekötött előadást a Hargita-hegység turisztikai látványosságairól, érdekességeiről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Guzsalyas

A Guzsalyas Alapítvány október 2–7. közötti programja Sepsiszentgyörgyön a Míves Házban: hétfőn 17–20-ig kosárfonó tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek; kedden 16.30–17.30-ig gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak, 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (agyagozás); szerdán 17.30–20.30-ig nemezkészítő tanfolyam fiataloknak, felnőtteknek; csütörtökön 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás (nemezkészítés, szövés) gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai október 3-án, kedden 16–18 óráig Lécfalván a kultúrotthonban, illetve 18–20 óráig Várhegyen az óvodában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében, az útlevél igénylésé­ben és regisztrációval kapcsolatos kérdésekben is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 11B országúton Kézdiszentlélek, Kézdiszárazpatak; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Maksa, Nyujtód, Kézdisárfalva, Lemhény; a 12-es országúton Sepsiszentgyörgy; Sepsibükszád; Málnás, Mikóújfalu, Oltszem; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, 0741 106 750, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsibesenyőn ma és 9-én 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki Fürge Ujjak Kézimunkakörbe várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak. Telefon: 0722 243 234.