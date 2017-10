Őszi gombaszezon – egyelőre gomba nélkül

– Az időjárás nem mondható rossznak, mégis késik az őszi gombák megjelenése. Minek tulajdonítható ez az áldatlan helyzet?

– Dátum szerint ősz van, ilyenkor már sok gomba kellene hogy legyen, de egyelőre késik a termés. Hogy miért, erre nehéz válaszolni. A gombákról nagyon sok tanulmány készült, ellenben azt nem tanulmányozták, milyen adottságok kellenek ahhoz, hogy megjelenjen a gombatermés. Gyakorlatból tudjuk, hogy egyes gombáknak például lehűlésre van szükségük, akkor teremnek, ha a hőmérséklet legalább öt fokra esik. Mások épp a meleget kedvelik.

– Idén például alig lehetett találni egy-két őzlábgombát.

– Az őzlábgombának már augusztus 20. után meg kellett volna jelennie, de egyelőre nem terem. Viszont jó tudni, hogy a közkedvelt őzlábgombát is elővigyázatosan kell gyűjteni. Azokat a példányokat, melyeknek 15 cm-nél kisebb a kalapjuk, ne tegyük kosarunkba. Ne szedjük a kerti őzlábgombát. Nagyra nő ugyan, de a szára vége hatalmas bunkóban végződik, erre gyakran ragad rá a föld. A nitrogénben gazdagabb helyeket kedveli, pikkelyei durvák, tönkje nyomásra pirul. Enyhén mérgező gomba. A tüskés őzlábgomba nem ehető, legkönnyebben el nem mozdítható gallérjáról ismerhető fel, a kalap teteje szemcsés, általában korhadó faanyagok mellett található meg. Az apró őzlábgombák között halálosan mérgezőek is vannak, ezért nem kell a kisebb termetűeket gyűjteni.

– Mi a különbség a mérgező és a nem ehető gombák között?

– A mérgezők fogyasztása egyértelműen mérgezési tünetekkel jár, amelyek enyhe gyomor- vagy bélpanaszokkal kezdődően akár halálos kimenetelűek is lehetnek. A nem ehető gombák nem mérgezőek, viszont kellemetlen ízük, illatuk, állaguk miatt nem fogyaszthatóak.

– Most van a csiperkeszedés ideje is. Vannak mérgezőek, ehetetlenek a csiperkék között is?

– A karbolszagú – másképp sárguló – csiperke fogyasztása enyhe gyomorbántalmakkal jár, ennek következményeként gombaundor is kialakulhat. Könnyen felismerhető, a tönk alja súrolásra, nyomásra citromsárga lesz, erős vegyszerillata van.

– Az utóbbi években terjedt el a szürke tölcsérgomba fogyasztása. Mivel lehet összetéveszteni?

– Bármit bármivel össze lehet téveszteni, az emberek sokszor felületesen vizsgálják meg a leszedett gombát. Sokan érdeklődnek telefonon, majd utána eljönnek, meg tudjuk vizsgálni a gombát, gyakran kiderül, azok a jellemzők, melyeket ők megtalálni véltek, messze állnak az illető gombától. A szürke tölcsérgombát korábban a pereszkék családjába sorolták, most is sokan nevezik szürke pereszkének. Azt viszont jó tudni, hogy túlzott fogyasztása allergiát okozhat. Egy esetről tudok, egy éhes gyerek sokat evett belőle, sürgősségre került. Szerencsére felismerték, hogy nem mérgezésről van szó, a gyomor túlterheltségét gyomormosással oldották meg.

– A lila pereszke nem túl gyakori, de annál kedveltebb gomba. Mire kell odafigyelni gyűjtésénél?

– A lila pereszke a talajmenti fagyokig szokott teremni. Sokszor megfagy, utána kienged, és akkor is fogyasztható. Viszont nagyon kell figyelni, hogy ne tévesszük össze a lila pókhálósgombával. Ezeken fiatal korukban jól megfigyelhető, hogy a kalapot a tönkkel finom szálak kötik össze. Mikor kinyílnak, a rozsdabarna szálak a tönkre tapadnak. A pókhá­lósgombák között vannak ehetőek is, de ezek azonosításához erre szakosodott gombászokra lenne szükség, így nem foglalkozunk velük. Érdekes a téma, jövő év októberében nemzetközi pókhálósgomba-konferenciára kerül sor nálunk.

– Idén megszervezik-e a hagyományos október eleji gombásznapot?

– Igen, sor kerül rá. De mivel jelenleg nincs gomba, nem október első szombatján, hanem november 11-én szervezzük meg a gombanapot a Székely Nemzeti Múzeummal együttműködve. Délelőtt a gombásztúrára kerül sor, ezt követően a múzeumban azonosítjuk a begyűjtött gombákat. A nap fő témáját a tölcsérgombák fogják képezni, azért is, mert a mérgező világító tölcsérgomba sokak szerint összetéveszthető a rókagombával. Nem maradnak el az előadások, ezek tematikájából V–VIII. osztályos gyerekeknek szervezünk vetélkedőt, a nyerteseket díjakkal jutalmazzuk. A gombanapon jelen lesz Fedor Ica meseíró is, gombákkal, növényekkel kapcsolatos mesékkel szórakoztatja a kicsiket.

– Visszatérve az őszi gombákra: mire számíthatunk még ősszel?

– Meg kell jelennie a gyapjas tintagombának. Gyorsan kell elkészíteni, néhány óra alatt is megromolhat. Gyógyhatású, a cukorbetegeknek segíthet, vércukorszint-csökkentő hatása van. Arra azonban vigyázni kell – és ez minden gombára érvényes –, hogy ne gyűjtsük szennyezett helyekről, utak mellől, itt akár ólommal is fertőzött lehet. Ugyancsak gyógyhatású – véralvadást gátló – a téli fülőke. Ez városokban, parkokban is megtalálható, nyárfákon, fűzfákon is terem, februárig is szedhető. A lilatönkű pereszke kiadós gomba, nagyra nő, nagy mennyiségben terem főként gyümölcsösökben, folyó menti legelőkön. Kalapja szürke, lemezei krémszínűek, tönkje szálasan lila. A trombitagomba közismert, semmivel nem téveszthetőek össze kis fekete tölcsérei. Kiválóan lehet szárítani, savanyúságnak eltenni, van, aki a télire eltett paprikát tölti meg vele. A gerebengombát – amin a lemezek helyett tüskék nőnek, és épp ezért, tévesen, mérgező rókagombának tartják – fiatal korában érdemes szedni, kitűnő a csalamádéban. A galamb­gombáknak is lehet még egy terméshulláma. Különleges íze van a fenyőpereszkének, amit ezért rákízű pereszkének is neveznek. Fenyvesekben a fagyokig terem.

– Mit ajánl az amatőr gombászoknak, hogyan azonosíthatják a legbiztonságosabban a begyűjtött gombát?

– A sepsiszentgyörgyi központi piacon naponta (hétfő és szombat kivételével, utóbbi nap a gombásztúrák napja) 9 és 11 óra között működik a gombavizsgálat, melyen pontosan lehet azonosítani a behozott gombákat.