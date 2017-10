Ezt tudta?

Alkalmazás a gyógyászatban

A gomba fogyasztása jó hatással van az elhízás elkerülésére, ugyanis alacsony energiatartalmú és nagy telítő hatású élelmiszernek számít. Továbbá magas fehérjetartalma miatt is előszeretettel fogyasztjuk, igaz, egymagában nem képes kielégíteni az emberi fehérjeszükségletet.

A kalapos gombákban (bazídiumos gombák) olyan anyagokat fedeztek fel, melyek a klinikai gyógyászatban is hasznosak lehetnek. Ezek a hatóanyagok több betegség gyógyításában, kezelésében hoztak átütő sikereket, ilyen például az AIDS, a rák vagy a magas vérnyomás.



Egyéb érdekességek

* a gombák nem tartoznak sem a növények közé, sem az állatok közé, egy külön élőlénycsoportot alkotnak

* a gombák 90 százalékban vizet tartalmaznak

* a gombák spóráit kitinréteg borítja, ugyanaz az anyag, ami a rákok és bogarak páncéljában is megtalálható

* megfelelő körülmények között a gombaspóra akár több száz éven keresztül is képes fennmaradni, míg végül gomba növekszik belőle

* néhány gombafaj képes sötétben „világítani” (fluoreszcencia)

* a csiperkegomba olyan erővel képes a felszínre törni, hogy az aszfaltot is megrepesztheti

* a penicillin nevű baktériumellenes szernek egy Penicillum chrysogenum nevű gomba az alapja (ugyan ezen gomba felelős a szalámik érlelési folyamataiért). (A magro.hu nyomán)