A veretlen Bákó vendégeként veszített a KSE (Labdarúgás, III. liga)

Gazda József játékos-edző a Bunduc, Tankó, Stanciu, Păun, Ştefănescu, Gáll, Gazda, Szabó, Boricean, Babei, Kurtuly tizenegyet küldte pályára, illetve a második játékrészben játéklehetőséget kapott még Rancz és Albu. A kézdivásárhelyiek hiába játszottak látványosan, két védelmi hiba már az első félidőben megpecsételte sorsukat. Az első félidő közepéig kiegyenlített volt a játék, majd a 25. percben Alin Babei hatalmas lehetőséget hagyott ki. A 30. percben a hazaiak megtörték a gólcsendet, egy előreívelt labdánál hibázott a kék-fehér mezesek védelme, a labdára pedig lesgyanús helyzetben Andrei Vlăduţ Pavel csapott le, aki a vezetést is megszerezte (1–0). A 36. percben az Aerostar tizenegyeshez jutott, a büntetőrúgást pedig Cătălin Vraciu értékesítette (2–0). A céhes városiak a szünet után mindent megpróbáltak a pontszerzés érdekében, ám a Gazda József irányította csapat csak helyzetekig jutott, gólt nem sikerült szerezniük. A kézdi labdarúgók több ziccert is kihagytak, és egy alkalommal a kapufát is eltalálták, így kétgólos vereséget szenvedtek. Ez volt a kézdivásárhelyiek második mérkőzése, amikor nem sikerült gólt szerezniük, először ez a 2. fordulóban az FK Csíkszereda ellen fordult elő. A kék-fehérek a bajnokság 7. fordulójában, szombaton 15 órától az éllovas Szászhermányi FC együttesével játszanak a Sinkovits Stadionban.

„Az az igazság, hogy saját magunkat vertük meg. Négy tiszta helyzetet hagytunk ki, ráadásul ajándék gólokat adtunk az ellenfélnek, amelynek így könnyű dolga volt. A tanulság az, hogy a ziccereket be kell rúgni. Szépen, ambíciósan játszott a csapat, de ugye a focit gólra játsszák. Dolgozunk tovább, mostanában mind az élmezőnyhöz tartozó ellenfelekkel találkoztunk, most például a listavezető Szászhermány ellen következik egy újabb nehéz meccsünk, de aztán jönnek a rangsor végén kullogó csapatok, amelyek ellen könnyebb dolgunk lesz. Ha így folytatjuk, és a sérülések elkerülnek, akkor a végére benne leszünk az első hétben” – mondta Gazda József edzőjátékos.

További eredmények: Galaci Metalosport–Barcarozsnyó 0–3, Sporting Lieşti–FK Csíkszereda 0–2, Szászhermányi FC–Valea Mărului 4–0, Galaci Oţelul–Paşcani 3–0, Székelyudvarhelyi FC–Darabani 1–4, Focşani–Bucovina Rădăuţi 0–0, Roman állt.

A rangsor:

1. Szászhermány 5 1 0 18–1 16

2. Oţelul 4 2 0 18–3 14

3. Aerostar 4 2 0 15–5 14

4. Csíkszereda 4 1 1 15–7 13

5. Lieşti 4 1 1 14–7 13

6. Barcarozsnyó 3 0 3 11–7 9

7. Focşani 1 4 1 10–3 7

8. Roman 2 1 2 15–9 7

9. Udvarhely 2 0 4 19–15 6

10. Darabani 1 2 2 9–11 5

11. KSE 1 2 2 6–11 5

12. Rădăuţi 1 1 3 3–7 4

13. Valea Mărului 1 1 3 6–13 4

14. Paşcani 0 0 5 1–18 0

15. Metalosport 0 0 6 1–44 0

A 7. forduló mérkőzései: Bucovina Rădăuţi–Galaci Metalosport, Dara­bani–Focşani, Paşcani–Székelyudvarhelyi FC, Valea Mărului–Galaci Oţelul, Kézdivásárhelyi SE–Szászhermányi FC, Roman–Bákói Aerostar, Barcarozsnyó–Sporting Lieşti, az FK Csíkszereda szabadnapos. (miska)