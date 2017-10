Kialakult a nyolcas döntő mezőnye (Kosárlabda, Női Román Kupa)

Szerdán és csütörtökön rendezték meg a kupasorozat egyetlen selejtezőkörének odavágóit: a Temesvár öt ponttal nyert a vendég Aradi ICIM ellen, a Kolozsvári U hazai környezetben mindössze négy pont különbséggel verte a Szatmárnémeti VSK együttesét, a Galaci Phoenix pályaválasztóként magabiztosan győzte le Gyulafehérvárt, míg az otthon pályára lépő Alexandria könnyedén múlta fölül a Marosvásárhelyi Siriust. A szombati visszavágón az aradi lányok két ponttal verték a Temesvárt, ám jobb kosárarányuknak köszönhetően a Bega-partiak jutottak tovább. A szatmári csapat hazai környezetben már jobban játszott, s 10 ponttal diadalmaskodott a kincses városbeliek ellen, és kiharcolta a nyolcas döntőben való részvételi jogát. A Gyulafehérvár is nyert otthon, ám mindössze egy ponttal, de ez nem volt elég a fináléhoz, ahová a Galaci Phoenix jutott be. Az Alexandria idegenben is nyerni tudott, és marosvásárhelyi sikerének köszönhetően – egyedüli csapatként – kettős győzelemmel döntős.

Az eredmények: Gyulafehérvár–Galaci Phoenix 63–62 (az odavágóban 53–62), Szatmárnémeti VSK–Kolozsvári U 80–70 (73–77), Aradi ICIM–Temesvár 59–57 (64–69), Marosvásárhelyi Sirius–Alexandria 61–74 (62–82).

A tavaszi nyolcas döntő csapatai: Galaci Phoenix, Szatmárnémeti VSK, Temesvár, Alexandria – a selejtezős párharcok győztesei, Aradi ICIM, Kolozsvári U – szerencsés vesztesek, Sepsi-SIC és Brassói Olimpia. (t)