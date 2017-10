Indul a mandula! (Kosárlabda, Női Nemzeti liga)

A Temesvár–Sepsi-SIC párharc mellett csak négy összecsapást rendeznek az első fordulóban, miután Târgovişte és Jászvásár visszalépett, s a tizenkét csapatosra tervezett bajnokság tízre apadt. A kör rangadóját Kolozsváron játsszák, ahol a helyi U együttese a Szatmárnémeti VSK alakulatát látja vendégül (a találkozót csütörtökön 18 órától élőben közvetíti a DigiSport). A további mérkőzések: Aradi ICIM–Brassói Olimpia, Galaci Phoenix–Marosvásárhelyi Sirius, Alexandria–Gyulafehérvár.

A SIC idén hat bajnokit (négy az odavágóból, kettő a visszavágóból) és három Európa-kupa-mérkőzést játszik hazai környezetben, azaz a megyeszékhely új sportlétesítményében, a Sepsi Arénában. Még ebben az évben érkezik hozzánk – időrendi sorrendben – az Aradi ICIM (vasárnap, 2. forduló), az Alexandria (4.), a Marosvásárhelyi Sirius (6.), a Kolozsvári U (9.), a Temesvár (10.) és a Galaci Phoenix (12.). A hazai nemzetközi kupa­meccsek október 18-ra (Hatay BB/Törökország), november 1-jére (Energa Torun/Lengyelország) és november 30-ra (Piestanske Cajky/Szlovákia) vannak beütemezve. A szlovák bajnokság ezüstérmese, a Piestanske Cajky az elmúlt hét folyamán euroligás selejtezőt játszott a lengyel Polkowicével szemben, ám mindkétszer kikapott, így a második számú európai kupasorozatban folytatja, ahol a Sepsi-SIC ellenfele lesz az október 11-én induló sorozatban.

A szerdai bajnoki rajt előtt villáminterjút készítettünk a Sepsi-SIC menedzserével, Rusz István Lászlóval, akit csapatunk idei célkitűzéseiről, terveiről, a felkészülésről, a 2017–2018-as szezonra érvényes jegyekről és bérletekről faggattunk.

– Szerdán indul a bajnokság, milyen idény előtt állunk? – kérdeztük a sportvezetőt.

– Érdekes szezon előtt állunk, s jelenleg minden csapat az új sporttörvény problémái­val küzd – jelentette ki Rusz István László. – Ez egyelőre kilátástalan helyzet mindenki számára, mindannyian keressük a megoldásokat, és nagyon remélem, hogy előbb vagy utóbb beállunk a rendes kerékvágásba. Az első meccsünk Temesvár ellen lesz idegenben, róluk csak annyit tudunk, hogy nagyon erősek, sikerült összeverbuválniuk egy ütőképes csapatot. Van öt idegenlégiósuk, több jó román játékosuk, és hosszú a cserepadjuk. Mi megpróbáltunk a legjobban felkészülni az előttünk álló idényre, több edzőmérkőzést játszottunk itthon és Magyarországon is, s úgy gondolom, hogy jól sikerült a felkészülés, és jó meccseket is játszottunk, de van, amit még pótolni.

– Felborította a csapat felkészülését az, hogy nem került sor a Szuperkupára?

– Igen, hiszen számítottunk arra, hogy a felkészülés alatt lesz még egy mérkőzésünk. Azért nem rendeztek idén Szuperkupát, mert visszalépett a Târgovişte, korábban a Jászvásár, és teljesen újra kellett sorsolni a bajnoki programot, emiatt pedig teljesen megváltozott a programunk.

– Mi a csapat célkitűzése a 2017–2018-as szezonra?

– Az előző évek jó eredménye után nehéz kisebb célt kitűzni, mint eddig. Mindenképp a bajnoki címre és a Román Kupa megnyerésére hajtunk. Most az elsődleges célunk az Európa-kupa, az első egy-két hónapban erre összpontosítunk, a hazaiak mellett a szlovák és a lengyel meccset szeretnénk megfogni, és szeretnénk továbbjutni a csoportból. Nem vagyunk könnyű csoportban, de jó lenne meglepetést okozni.

– Mit lehet tudni az előttünk álló idényre érvényes jegyekről, bérletekről?

– Az árak nem változtak, minden maradt a tavalyi szinten. 10 lejes jegyek lesznek, a hely nélküli bérlet 150, míg a helyhez kötött 250 lejbe fog kerülni, és ezek érvényesek lesznek az Európa-kupa-mérkőzésekre is. A nemzetközi meccsre a jegyek árát még nem tudjuk, erről a későbbiekben fogunk dönteni. Mostantól bevezetünk egy új bérlettípust, a családi bérletet. Ez két felnőttnek és két gyereknek szól hellyel, és az ára 350 lej lesz.

A Sepsi-SIC 2017–2018-as játékoskerete: Annemarie Gödri-Părău (csapatkapitány), Andreea Huţanu, Ancuţa Stoe­nescu, Kilin Tünde, Kovács Renáta, Tyaunna Marshall, Adrienne Webb, Teodora Nea­gu, Ružica Džankić, Danielle Hamilton-Carter, Nathalie Fontaine és Marina Kress (edző: Zoran Mikes). (tibodi)