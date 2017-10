Zene

Rendkívüli Beethoven-est lesz október 14-én, szombaton 19 órától az Árkosi Kulturális Központban (Sepsiszentgyörgy, Bástya-ház, Olt utca 6. szám) Răzvan Suma, Románia egyik vezető csellóművésze és Daniel Goiți zongoraművész közreműködésével. Műsoron Beethoven-szonáták. A helyek száma korlátozott, jegyet előre is lehet vásárolni a központ székhelyén naponta 9–15 óráig (telefon: 0267 373 652) 30 lejért.



Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES Mundruc című táncszínházi előadását október 4-én Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban, 5-én a Baróti Városi Művelődési Házban, 9-én pedig a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Házban mutatja be. A Könczei Árpád rendezésében készült előadást 19 órától lehet megtekinteni mindhárom helyszínen. A produkció a leghíresebb, legvirtuózabb kalotaszegi táncosnak, Mátyás István Mundrucnak és egyúttal Martin Györgynek állít emléket. Jegyek elővételben a sepsiszentgyörgyi kulturális szervezőirodában, valamint a baróti és kézdivásárhelyi művelődési ház jegypénztáránál kaphatók.

A SZÁZLÁBÚ NÉPTÁNCEGYÜTTES utánpótláscsoportjainak, az Aprólábak (7–10 év) és a Százlábacskák néptáncegyüttesnek (10–13 év) megkezdődtek a táncpróbák a megszokott időben (hétfő, szerda) a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az együttes vezetői, Virág Imola és Virág Endre (0751 109 751) szeretettel várják a tagokat.



Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16.15-től Isten hozott Németországban! (német vígjáték, 2016); 17-től Borg/McEnroe (svéd–dán–finn dráma, 2017); 18.30-tól Amerikai bérgyilkos (amerikai akcióthriller, 2017); 19-től Viktória királynő és Abdul (angol–amerikai dráma, 2017); 20.45-től Kingsman: Az aranykör (angol–amerikai akcióvígjáték, 2017); 21.15-től Egyenesen át (amerikai dráma, 2017 ).



Tortoma Önképzőkör

Baróton az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében ma 19 órától Az én Hargitám címmel Zsigmond Enikő geológus, turisztikai szakíró (Csíkszereda) tart vetítéssel egybekötött előadást a Hargita-hegység turisztikai látványosságairól, érdekességeiről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.



Ingyenes felvételi felkészítő

A sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum drámatagozata ingyenes felvételi felkészítőt tart a következő tanévtől induló drámaosztályba pénteken 16 órától a líceum drámatermében. A felkészítőn a fiataloknak alkalmuk lesz megismerkedni a drámajátékokkal, és kipróbálhatják a gyakorlati szaktantárgyak egy részét. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.



Hitvilág

BARCASÁGI KULTÚRCSEPP-ELŐADÁS. A Bartalis János Keresztény Kulturális Egyesület és a Luther-rózsa Keresztény Kulturális Egyesület szervezésében a sepsiszentgyörgyi evangélikus-Lutheránus egyházközség gyülekezeti termében ma 18 órától az est témája: Luther és a reformáció. Meghívott előadó: Sándor Frigyes evangélikus lelkész; házigazda: Zelenák József esperes lelkész, a Bartalis János-egyesület elnöke. A rendezvény a Communitas Alapítvány támogatásával valósul meg a Barcasági Kultúrcsepp rendezvénysorozat részeként.

PROJEKTMENEDZSMENT- ÉS PÁLYÁZATÍRÁS-KÉPZÉS. A Kalot Egyesület szervezésében projektmenedzsment- és pályázatírás-képzést tartanak, amelynek során a résztvevők megismerhetik az EU támogatási rendszerét, elméleti és gyakorlati oktatásban részesülnek. A képzésre kántorokat, sekrestyéseket, papokat, hitoktatókat, más egyházi alkalmazottakat, plébániai csoportok vezetőit, plébániai önkénteseket, egyház-közeli munkatársakat várnak. A képzés helyszíne a csíksomlyói Jakab Antal Ház, időtartama 30 óra, amelyet négy szombaton tartanak meg: október 14-én, 28-án és november 11-én, 25-én. Jelentkezni október 4-ig lehet Fejes Ildikónál (0745 559 673, iroda@kalot.ro). A programon részt vevőknek oklevelet vagy igény szerint részvételi igazolást adnak. Bővebben a RomKat.ro honlapon.



Magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–18 óráig Lécfalván a kultúrotthonban, illetve 18–20 óráig Várhegyen az óvodában fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében, az útlevél igénylésében és regisztrációval kapcsolatos kérdésekben is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, 0741 106 750, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

INGYENES MEGHALLGATÁS. Szerdán 10 órától a Kovászna megyei prefektúra épületében meghallgatást tart a nép ügyvédje, Cătălina Dinu brassói területi szakértő. Az ombudsmanhoz magyarul is lehet fordulni, a szolgáltatás ingyenes.

GUZSALYAS. Ma 16.30–17.30-ig gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak; 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek (agyagozás) a sepsiszentgyörgyi Míves Házban.

DÍSZÍTŐMŰVÉSZETI SZAKKÖR. A sepsiszentgyörgyi Szorgos kezek díszítőművészeti szakkör tevékenysége ma 15–18 óráig zajlik a belvárosi Szent József-plébánia könyvtárában (Kós Károly út 6. szám). Telefon: 0727 273 056.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszent­györgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma és csütörtökön 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek. Telefon: 0722 233 774. Info: facebook@liveartdancestudio.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik. Telefon: 0722 243 234.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: keddtől péntekig 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától, hétfőn zárva.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket (alkohol-, játék- és drogfüggőség) és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyház­község könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

VÖRÖSKERESZT. A Kovászna Megyei Vöröskereszt minden kedden 9–12 óráig a székházban (Sepsiszentgyörgy, Kós Károly út 7. szám) vérnyomás-, vércukorszint- és koleszterinszint-mérést végez.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsi­szentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

HUMORPINCE. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában október 4-én, szerdán 18 órától a Humorpince László Károlyt, mindenki Puki bácsiját látja vendégül egy kötetlen beszélgetésre.

ÁRAMSZÜNET. Sepsibesenyőn 9-én 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.