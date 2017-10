Sima vereséggel zárta az odavágó-sorozatot a Sepsi OSK (Labdarúgás, I. liga)

A két csapat tudásbeli különbségét nem lehet figyelmen kívül hagyni, így nem volt meglepő, hogy az FCSB többet birtokolta a labdát és komoly mezőnyfölényben játszott. Ennek ellenére a mérkőzés első veszélyes helyzete Hadnagy Attila nevéhez fűződik, aki a tizenhatos vonal bal sarkától vette célba a hosszú sarkot, de Florin Niţă bravúrral védett. A folytatásban a bukarestiek akarata érvényesült, de a 25. percig nem volt kapura lövésük, majd Sebastian Colţescu büntetőrúgást ítélt: Ciprian Răduţoiu és Florin Tănase ütközött össze, utóbbi pedig rájátszott az esetre, amellyel tizenegyeshez juttatta csapatát, s a „szabály­talanságot elszenvedő” játékos könnyedén értékesített (0–1).

Öt perccel később Harlem Gnohere fejjel továbbította a labdát Tănase irányába, a középpályást pedig a tizenhatos vonalon belül Cristian Oroş szabálytalanul akadályozta, így Colţescu újabb tizenegyest fújt be. Ezúttal Gnohere vállalta magára a büntetőrúgást, amelyet a francia csatár különösebb nehézségek nélkül szintén a bal alsóba gurított (0–2). A Nicolae Dică irányította labdarúgók kétgólos előnynél sem lassítottak, nem sokkal később Florinel Coman közeli próbálkozását Fejér lábbal szögletre tolta, viszont a szögletet követően már hárommal vezetett a vendégcsapat: Coman pontrúgása Sebastian Ghinga jobb combjáról a hálóba pattant (0–3). Az első félidő hajrájában Ghinga egy beadást követően előbb a kapu fölé fejelt, majd egy újabb beívelést élesen csúsztatott fejjel kapura, de Niţă a gólvonalon védett.

Szünet után Patrick Petre révén szépíthetett volna a Sepsi OSK, viszont a bukaresti középpályás Fülöp István nagyszerű passzát követően hiába hagyta faképnél a vendégek kapusát, mert Mihai Bălaşa a gólvonalról mentett. Néhány perccel később újabb gólhelyzetük volt a piros-fehéreknek, hiszen Stefan Nikolic fejes próbálkozása a keresztlécen csattant. A 75. percben Milovan Petrovic hibázott, így a bukarestiek ellentámadást indíthattak. A labdával Dennis Man iramodott meg, de a csatárral jól lépett szembe Fejér, a kipattanóra pedig Daniel Benzar csapott le, és kilőtte a hosszú sarkot (0–4). A mérkőzés végén a Valentin Suciu irányította labdarúgóknak újabb lehetőségük volt: Petre passzolt Victor Astafei elé, akinek távoli lövésébe beleért a kilépő Niţă, így a guruló labdát Gabriel Enache a gólvonal közeléből megmenthette. A Sepsi OSK sorozatban harmadszor veszített, illetve összességében ez volt a 9. vereségük. A szentgyörgyi csapat a bajnokság odavágó-sorozatában tíz pontot szerzett, így a rangsor 12. helyén áll. A pontvadászatot a világbajnoki selejtezők miatt két hét szünet szakítja félbe, majd a háromszékiek október 15-én az Astra Giurgiu csapatát fogadják a Tineretului Stadionban.

„Nem vagyok elégedett, hiszen a bajnokság első felében jóval több pontot gyűjthettünk volna, voltak olyan mérkőzéseink, ahol a hibáink három pontba kerültek. Voltak olyan esetek is, amikor a bírói döntések miatt veszítettünk, de ezek mind a játékhoz tartoznak. Az egyik olyan csapat vagyunk, amelynek nem ítéltek tizenegyest, rengeteg sárga és piros lapot kaptunk, illetve ellenünk fújták be a legtöbb büntetőrúgást. Nem hárítom a felelősséget a bírókra, viszont számunkra nagyon frusztráló, hogy az elmúlt egy hónapban sokat tévedtek ellenünk” – mondta a mérkőzés után Valentin Suciu vezetőedző. A napokban szárnyra kapott a hír, hogy Suciu helyét Selymes Tibor veszi át a csapat élén, viszont ezt az állítást a klub vezetősége határozottan cáfolta.

I. ligás labdarúgó-bajnokság, 13. forduló: Sepsi OSK–FCSB 0–4 (0–3).

Brassó, Tineretului Stadion, mintegy 6000 néző. Vezette: Sebastian Colţescu (Craiova). Sepsi OSK: Fejér–Răduţoiu, Oroş, Ursu, Grecu–Ghinga, Petrovic–Fülöp, Herea (Astafei, 62.), Petre–Hadnagy (Nikolic, 69.). Vezetőedző: Valentin Suciu. FCSB: Niţă–Enache, Bălaşa, Planic, Momcilovic–Pintilii (Achim, 76.), Filip–Tănase, Coman (Teixeira, 64.), Man–Gnohere (Benzar, 46.). Vezetőedző: Nicolae Dică. Gólszerzők: Tănase (26. – tizenegyesből), Gnohere (31. – tizenegyesből), Ghinga (35. – öngól), Benzar (75.). Sárga lap: Hadnagy (31.), Fülöp (61.), Nikolic (82.), illetve Gnohere (45+1.).

További eredmények: Medgyesi Gázmetán–FC Botoşani 1–0 (gsz.: Romeo 65.), Temesvári Poli–Craiova 0–2 (gsz.: Martic 26., A. Burlacu 89.), FC Viitorul–Jászvásár 5–2 (gsz.: Ţucudean 15., 39., 43., 50., Chiţu 44., illetve Platini 18., Jo Santos 70.), Dinamo–Astra Giurgiu 1–1 (gsz.: Nemec 66., illetve Moise 83.), Kolozsvári CFR–Bukaresti Juventus 2–0 (gsz.: Păun 29., Culio 83. – tizenegyesből), az FC Voluntari–Concordia Chiajna mérkőzés tegnap este lapzárta után ért véget.