Felavatták Miskahuszár hatalmas szobrát

Vlaszák Mihály vállalkozó éppen tizenkét esztendővel ezelőtt határozta el, hogy fő támogatója és ötletgazdája lesz a Miskahuszár-szobornak, amellyel, mint fogalmazott, a hazájáért az életét is áldozni kész katona hősiességét és bátorságát kívánják szimbolizálni. A szobor, amely a valaha létezett huszonkét magyar huszárbandérium mindegyikét egyesíti magában, de küllemé­ben egyikre sem hasonlít, tényleg igen méretes, az M7-es autópályáról is jól látható. Az alkotó, Rohonczy István szobrászművész – aki maga is részt vett az ünnepségen – Vlaszák Mihállyal együtt Honvédelemért kitüntető címben részesült.