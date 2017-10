Visszaszorítanák a viszonteladókat

Módosítaná az RMDSZ a piacok működését szabályozó törvényt az őstermelők támogatása, a viszonteladók visszaszorítása érdekében – jelentette be Sebestyén Csaba parlamenti képviselő a Krónika napilap szerint. A székelyudvarhelyi honatya – aki tagja az alsóház mezőgazdasági bizottságának – közleményében rámutatott, ahhoz, hogy ellenőrizhető legyen, hogy valaki őstermelőként van-e jelen a piacon, vagy az általa árult termékeknek csak töredéke származik saját gazdaságából, a hatóságoknak látniuk kell, hogy ki mennyit termel és mennyit ad el a piacokon. A Sebestyén által benyújtott javaslat több olyan előírást vezetne be, amelynek célja össze­vetni az eladott árumennyi­séget a gazdák által megtermelt javak mennyiségével.



A politikus elmondta, az elmúlt parlamenti ciklusban az RMDSZ-es képviselők és szenátorok termelőbarát törvénymódosítást dolgoztak ki és fogadtattak el, amely a termelői igazolványok érvényességét egyről öt évre hosszab­bítja meg. Ez jelentősen csökkenti a mezőgazdasági ügyintézésben a bürokráciát – jegyezte meg. „Továbbra is támogatunk minden olyan kezdeményezést, amely megkönnyíti a gazdák életét, és fontosnak tartjuk, hogy csak termelőknek állítsanak ki termelői igazolványt, viszonteladóknak ne. A gazdaegyesületek és a termelők érdekvédelmi szervezeteinek megerősítését támogatjuk. Nagyobb szerepet kell nekik biztosítani abban, hogy eldönthessék, ki kapjon termelői igazolványt és ki ne, hisz ők azok, akik szakmai szempontból a legjobb döntést képesek meghozni” – hangsúlyozta a Romániai Magyar Gazdák Egyesületének (RMGE) elnöke. Magyarázatképpen elmondta: jelenleg az önkormányzat eldöntheti, hogy a gazdát a helyi termelői egyesülethez küldi a szükséges szakvélemény beszerzése érdekében vagy a megyeközpontba, a minisztériumnak alárendelt intézményhez. „Azt javasoltuk, hogy csak akkor kelljen a megyeközpontba beutazni, ha nincs az adott településen bejegyzett gazdaegyesület. Így a gazdaegyesületeket sem lehet megkerülni, illetve ez a megoldás a termelők részéről is kevesebb utánajárást feltételez” – részletezte Sebestyén Csaba. A parlamenti képviselő ugyanakkor arra hívta fel a figyelmet: az általa kidolgozott és iktatott javaslat azt szorgalmazza, hogy a helyi önkormányzatoknak nagyobb hatásköre legyen a piacok ellenőrzésében, mert ez jelent biztosítékot, hogy valóban betartják a törvény és az önkormányzat határozatainak rendelkezését. Az RMDSZ-közlemény emlékeztet: egy nemrég elfogadott módosítás értelmében a termelői igazolványok érvényességét meghosszabbították egy évről öt évre. Ez alapján a gazdáknak nem kell minden évben érvényességet szerezniük igazolványaiknak, de minden évben be kell vezetniük a termelői adataikat. Az RMDSZ által javasolt módosítás 2018. január 1-jétől lép hatályba.

Forrás: Krónika