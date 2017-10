Himnusszal a művészet ellen

Következő írásunk

Nem tartja helyénvalónak az elektromos áram és a gáz árának fokozatos emelését Liviu Dragnea, aki szerint indokolt lenne, ha bizottság alakulna, amely kivizsgálja az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság tevékenységét. A Szociáldemokrata Párt elnöke kifejtette, az árakat úgy emelték meg, hogy az új díjszabásba beleszámolták az energiaszolgáltatók „indokolatlanul nagy veszteségeit” is az energiaár-szabályozó hatóság képviselőinek beleegyezésével, ám szerinte az nincs rendjén, hogy egy tollvonással módosulnak az árak, az intézkedés ugyanis negatívan érinti a lakosságot is, a gazdasági szereplőket is. Romániában az árszabályzó hatóság által elfogadott veszteség aránya 17 százalék, míg Hollandiában 4, Németországban 5, Franciaországban pedig 8 százalék. (Agerpres)