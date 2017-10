Megkérdőjelezett áremelés

Nem tartja helyénvalónak az elektromos áram és a gáz árának fokozatos emelését Liviu Dragnea, aki szerint indokolt lenne, ha bizottság alakulna, amely kivizsgálja az Országos Energiaár-szabályozó Hatóság tevékenységét. A Szociáldemokrata Párt elnöke kifejtette, az árakat úgy emelték meg, hogy az új díjszabásba beleszámolták az energiaszolgáltatók „indokolatlanul nagy veszteségeit” is az energiaár-szabályozó hatóság képviselőinek beleegyezésével, ám szerinte az nincs rendjén, hogy egy tollvonással módosulnak az árak, az intézkedés ugyanis negatívan érinti a lakosságot is, a gazdasági szereplőket is. Romániában az árszabályzó hatóság által elfogadott veszteség aránya 17 százalék, míg Hollandiában 4, Németországban 5, Franciaországban pedig 8 százalék. (Agerpres)



kedd 15:16

belaba

1584 hozzászólás 2017. október 3.kedd 15:16

Ha az RMDSZ tanacsait kikertek volna most nem lene ez a sok aremelkedes mar mingya nem birja a penzunk







kedd 16:12

barcsay

1788 hozzászólás 2017. október 3.kedd 16:12

Várd cask türelmesen ki a végét belaba majd decemberben vedd elé a ceruzát most látod milyen hozzáértessel kormányoznak a pősződősők nyugi nem szhabad őket ennyire lebecsölni ,de ha akarsz eegy kielégitő választ keresd meg a forumon azokat a psd szimpatizáns fazonokat akik még most is ajnároznak ezeknek a kalandoroknak no ők megmagyarázzák neked mi büzlik a tanügyben szerintük semi a diákok és a szülők a hibásak ,megddrágul minden ugy hogy 2o18 februárjában nem fogod tudni rendezni a blokkőltségedet mint eddig is nagynehezen,de azért jól élünk rosszabb ne legyen.Ámen