A motorkerékpárosok közösségben emlékeztek (Reformáció 500)

Incze Zsolt György esperes lapunknak elmondta, egy másfajta, lelki és kulturális töltetű túrára hívták a motorosokat, olyan társaságot szólítottak meg, amely sokféle embert tömörít ugyan, mégis összetartó, a kijelölt szakaszt pedig fegyelmezett csapatként járták végig. A 100 km-es távon Tusnádot, Csíkkozmást és a Nyergestetőt érintve jutottak el Kézdivásárhelyre, majd Alsócsernátonba, ahol Bustya János lelkipásztor Ha Luthernek lett volna Facebookja címmel tartott előadást, de ellátogattak a csernátoni falumúzeumba is. A motorozás élmény, a közösségi élmény pedig mindig fontos –fogalmazott Incze Zsolt –, s bár a motorosok külseje első látásra mást sugallhat, nem árt tudni, jóérzésű emberek társaságáról van szó, akik gyakran adományoznak, gyűjtenek a nehéz helyzetben lévőknek – fűzte hozzá.

A vasárnapi megemlékező körutat többen is megköszönték a szervezőknek. Nem csupán a csapatnak, az érintett települések lakóinak is kellemes élmény volt, sokan integetve üdvözölték a motorkerékpárosokat az úton. Hasonló megmozdulást a jövőben is terveznek, Incze Zsolt újabb kulturális körútban gondolkodik, mert – mint mondta –, 100 km-es körzetben rengeteg olyan műemlék, templom található, amelyet érdemes felkeresni, hiszen a történelmünkről szólnak.