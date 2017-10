Elnapolták a módosítást (Adóövezetek Sepsiszentgyörgyön)

Sepsiszentgyörgy önkormányzata tavaly decemberben fogadta el azt a határozatot, amely az eddigi, nagyjából körkörös besorolással szakítva (amelyben a belvárosi ingatlanokra kellett a legnagyobb, a városszéliekre pedig a legkisebb adót fizetni) utcánként szabott meg különböző adószinteket, beszámítva többek között az illető utca állapotát is. Az újraosztás – illetve az emiatt megnövekedett ingatlanadó – sokakban elégedetlenséget keltett, ezek csokorba gyűjtését, az aránytalanságok kijavítását az EMNP vállalta, és májusban be is nyújtotta erre vonatkozó tervezetét, ám az ügy nem haladt, annyira, hogy a két EMNP-s tanácstag júliusban már sztrájkolt, azaz részt vett az üléseken, de nem szavazott.

Bálint József ezúttal is elmondta, hogy indokolt és indokolatlan halasztások is késleltették a tervezetet, de a szeptember 8-ai közmeghallgatás után végre érdemi vita is kialakult a bizottságokban, és úgy tűnik, hogy sikerül közös nevezőre jutni. A cél az, hogy az emberek ne a bíróságokon keressék az igazukat – magyarázta. Antal Árpád polgármester úgy értékelte, hogy „maximális empátiával és jóindulattal” közelítették meg a kérdést, de még egyszer át kell beszélni a tervezetet, mert „van, ami megoldható, és van, ami nem”.

Az EMNP tervezete kilenc, jelenleg felülértékelt utca vagy utcarész adókörzeti besorolását módosítaná.