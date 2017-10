Elhúzódó utcajavítás Kézdivásárhelyen

A sorozatos fellebbezések miatt megkésett ugyan a kézdivásárhelyi Vágóhíd utca korszerűsítése – időközben a közeli Május 1. utcát leaszfaltozták és a járda is elkészült –, de jelenleg zajlik a munka, és a kivitelező azt ígérte, ha az időjárás kedvező marad, a Május 1. utca és a vasúti sínek közötti szakaszt idén befejezik, a járdákat is beleérve.

A vasúton túl jövő tavasszal folytatják az utca korszerűsítését – tudtuk meg Bokor Tibor polgármestertől. A városvezető beszámolt ugyanakkor arról is, a Vasút utca felújítására vonatkozó szerződést sikerült másodszor is felbontani a csődbe jutott brassói Conforest céggel, és beindították a közbeszerzési folyamatot. Két cég – a Valdek és a megyei útügy – tette le árajánlatát, jelen pillanatban a kézdivásárhelyi városháza szakcsoportja dolgozik azok kiértékelésén. Egy hét múlva eldől, melyik cég folytatja és fejezi be a munkát a Vasút, illetve a Molnár Józsiás utcában. Ha nem kerül sor fellebbezésre, és a polgármester alá tudja írni minél rövidebb időn belül a szerződést, idén folytatódhat az útjavítás, amely során elsőbbséget élvez a Bertis üzlet és a villanyrendőr közötti útszakasz. A licitet megnyerő cégnek a két utca felújítását jövő év decemberéig kell befejeznie – fűzte hozzá a polgármester.