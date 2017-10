Ittas vezetők

Előző írásunk

Jó pár hónappal megkésett a kézdivásárhelyi műjégpálya átadása – a városvezetéstől független okok miatt –, de mostanra már minden felszerelés és berendezés a helyére került, a közelmúltban a fagyasztógépet is kipróbálták, és elégedettek voltak a működésével. Két hete a térrendezés is elkezdődött, lebontják a kerítést, az épület környékét betonpiskótás útburkolattal veszik körül, és parkolókat is kialakítanak. (iochom)