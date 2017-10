Tisztújítás az EMNT kézdiszéki szervezeténél

Ferencz Attila elnöki beszámolójában a széki szervezet jelentősebb tevékenységeit ismertette. Az eltelt két esztendőben a Demokrácia Központban lebonyolított magyar állampolgársági ügyintézés mellett több olyan kulturális rendezvényt szerveztek, amelyek költségeit civil szervezeteinek pályázataiból tudták anyagilag biztosítani. Kritikaként hangzott el, hogy a tagság nem mindig válaszolt a meghívásokra. Mint mondta, évente 15–20 saját rendezvényt sikerült szervezniük, neves előadókat is meghívtak, elsősorban az őszi hagyományőrző rendezvénysorozatra. Sándor Krisztina országos ügyvezető elnök a közelgő országos küldöttgyűlésről tett említést, de felhívta a figyelmet a jövő évi magyarországi parlamenti választásokra is, a regisztrációs folyamat fontosságára. Elmondta: követték a kézdiszéki szervezet munkáját, amit jónak tartanak, s büszkék lehetnek arra is, hogy a Taierling családnak köszönhetően ilyen szép teremmel rendelkeznek.

Ezt követően egyhangú vokssal választották újra az eddigi háromtagú elnökséget. A következő két évben az elnöki teendőket továbbra is Ferencz Attila, a két alelnöki tisztséget pedig Kiss Erika és Bitai Barna látja el. Az országos küldöttgyűlésen Kézdiszéket Ferencz Attila, Johann Taierling, Kiss Erika és Péter Ferenc Taierling képviseli. A rendezvényt a zene világnapja tiszteletére a Codex régizene-együttes koncertje zárta.