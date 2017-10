Újabb magyarellenesség a lelátókon

Már az is kérdéseket vet fel, hogy a fővárosiak a szigorú biztonsági ellenőrzések ellenére hogyan tudták becsempészni a bannereket, illetve petárdákat, amelyeket a mérkőzés alatt fel is robbantottak a lelátón. A sepsiszentgyörgyi csapatnak és szurkolótáborának nem először kell ilyen esettel szembesülnie, legtöbbször a „Kifelé a magyarokkal az országból!” jelmondatot használják előszeretettel a szélsőséges román szurkolók, sőt, az idény eddigi mérkőzéseit figyelembe véve inkább az a meglepő, amikor nincs magyarellenes megnyilvánulás. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat levélben fordul a Román Labdarúgó-szövetséghez, amelyben ismételten felkérik a szervezetet, hogy lépjen fel a futballmérkőzéseken előforduló xenofób magatartások ellen. Továbbá az Országos Diszkriminációellenes Tanácsnál is panaszt tesznek a történtek kapcsán. „Sajnálatos módon egyre gyakoribbak a sportrivalizálás határait túllépő, magyargyűlölő megnyilvánulások a romániai futballmérkőzéseken. Mind ez idáig azonban nem történt semmilyen jelentős lépés ezek megelőzése érdekében. A bírók általában szó nélkül hagyják a gyűlölködő skandálásokat, az utólagos büntetések elmaradnak, a helyzet pedig egyre súlyosbodik” – áll a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat közleményében. A Székely Légió ezúttal is végig énekelve biztatta kedvenc csapatát, illetve a román ultrák üzeneteire Ria! Ria! Hungária! és Aki ugrál, büszke székely! rigmusokkal válaszoltak.

Vasárnap este a Sepsi OSK–FCSB élvonalbeli labdarúgó-mérkőzésen a pályán és a lelátókon is a fővárosiaké volt a főszerep. A bukaresti csapat 4–0-ra legyőzte Brassóban az újonc piros-fehér mezeseket, mégis a lelátókon a tudatmódosító szerek hatása alatt álló FCSB szurkolói nem tétlenkedtek. Ezúttal sem volt hiány magyarellenes megnyilvánulásokban, hiszen kifütyülték a stadionban magyarul is megszólaló hangosbemondót, majd a mérkőzés során kifeszítettek egy bannert „A ti otthonotok nem Romániában van. Menjetek innen!” felirattal (fotó). Rázendítettek A Kárpátokon keljetek át, román zászlóaljak! katonai indulóra, és kifüggesztettek egy kék-sárga-piros zászlót „Ez itt Románia!” felirattal.



Bugsbunny

639 hozzászólás 2017. október 3.kedd 07:14

Szegény majmok nem tehetnek róla, hogy ennyire forr bennük a gyűlölet. Anyatejjel sz.pták. A hatóság viszont igen. A xenofóbiát állami szinten ápolják. Amíg nincs drasztikus bűntetés ( egy évre kicsapni a bajnoksáról azt a csapatot amely meccsén ilyesmi történik és a szukolók kitiltása a stadionokból szintén egy évre ) addig vígan fog virágozni a WC tudori féle "hazaszeretet".







lacafaca74

4391 hozzászólás 2017. október 3.kedd 08:18

Érdekes hogy minden stadionban ki van függesztve hogy NO RACISM, de a magyarokat szabad szidni nyugodtan.







tihi

1706 hozzászólás 2017. október 3.kedd 08:48

Hát ezért kell autonómia,ezért kell függetlenség !! Saját otthonunkból ha elkergetnek,akkor hagyjanak magunkra.Őseim itt születtek több évszázadon át,igaz akkor Magyarországnak hívták ezt a szülőföldet,és ma is itt élünk,az igaz,ma Romániának hívják.Ennek a lehetetlenségnek a megoldását kérjük ! Na meg a sportban nem elég itthon keresni igazunk,mert amúgy sem kapjuk meg,az Európai Labdarugó Szövetséghez és fegyelmi bizottságához,TAS-hoz kell jelenteni,annál is inkább,mert nem az első eset,hanem már rendzsressé vált !! És miért ne,adjunk egy kevés munkát Iohannis elnök úrnak is,mert hírdeti a világon,hogy mintaképpen van megoldva a kisebbségi jog Romániában,és nincs semmi különös az itt élő állampolgárok között.







huszita

95 hozzászólás 2017. október 3.kedd 09:38

Most mit gondolt a sok székely agytröszt a lelátókon?

Ha a tomboló romanság közepén eldalolják a székely himnuszt, majd sírva fakadnak a román futbalhuligánok és megtapsolják a szép nemzeti megnyilvánulást.

Nyilvánvalóan provokációnak vették, úgy is reagáltak.

Hány székely is van a szentgyörgyi csapatban?







ejnyebejnye

1434 hozzászólás 2017. október 3.kedd 09:40

Már megint a magyarok a hibások, te idióta vadbarom?







Ferencz

13614 hozzászólás 2017. október 3.kedd 12:01

leopárduc: látod. látod.....? Te vadbarom - huszita - , hogy használjam én is az ejnyebejnye "zamatos" minősítését: miért is provokáció a székely himnusz eléneklése????? Tényleg mit is keres ezen a fórumon egy ennyire senkiházi alak?







Ferencz

13614 hozzászólás 2017. október 3.kedd 12:06

Janka lányom, a korodról ítélve még nagyon sok tanulnivalód van történelemből! Ha átrágod magadat legalább a székelyek történelmén, - már, ha nem vagy egy huszita svádájú ostoba lény - ítélkezhetsz. Addig, csak magad fölött....







huszita

95 hozzászólás 2017. október 3.kedd 12:34

Tudtom szerint himnuszt nemzetközi meccsen énekelnek.

Sajnos, Brassó még nem külföld.







Ferencz

13614 hozzászólás 2017. október 3.kedd 12:36

Sajnos-e????????????? Beteg lettél?







huszita

95 hozzászólás 2017. október 3.kedd 12:58

Brassónak semmi köze a magyarsághoz.

Régen 90 %-a szász volt, ma 95 %-a román.

Ugyanilyen magyar föld ma Etelköz.

Ha valaki egész évben talpig kokárdában jár, este-reggel, minden szir-sz@rra a Himnuszt énekli, mennyivel jobb magyar annál, aki kokárdát csak március 15-én tesz és a Himnuszt csak ünnepi alkalmakkor énekli?

Ezek az alkalmak Nemzeti ünnepek, nem kocsmai kerítésszaggatások.







szalamandra

115 hozzászólás 2017. október 3.kedd 13:10

A román zászlóaljak keljenek át a Kárpátokon,na ezzel egyetértek de csak keleti és déli irányba és maradjanak is ott.







leoparduc

239 hozzászólás 2017. október 3.kedd 13:22

Ferencz, én az autonómiát pártolom, nem az elszakadást







Ferencz

13614 hozzászólás 2017. október 3.kedd 13:31

Csúsztatás - mint mindig - mesterfokon: Brassónak semmi köze a magyarsághoz!? WEt az alak tényleg idióta! A kérdés azonban kérdés marad: miért is provokáció a székely himnusz eléneklése bárhol, bármikor? Válasz természetesen nincs.







Ferencz

13614 hozzászólás 2017. október 3.kedd 13:35

Mindegy, hogy mit pártolsz. A megdöbbenésem ugyanaz!







leoparduc

239 hozzászólás 2017. október 3.kedd 13:40

:)

Lehet tul ovatos vagyok, de én inkább az elérhető célt támogatom, az elérhetetlen ellenében.







leoparduc

239 hozzászólás 2017. október 3.kedd 14:01

kidobni való ez a háromszék oldal motor...







leoparduc

239 hozzászólás 2017. október 3.kedd 14:57

de legalább van aki figyel ;)









barcsay

1788 hozzászólás 2017. október 3.kedd 15:56

Nem akarom a kezdetétől elemezni a footbalt ugy nállunk mint nemjzetkőzi téren egyóval ami volt arra nem ad a tot.Annak idején kimentünk egy egy mérkőzésre minden csapatnak megvoltak a maga drukkerei sőt még az is megesett és nem egyszer,hogy a vesztes csapat mellé álltak szurkoloi és befizettek egty egy flekken és eegy üveg sour árát,most miután ennyi év ugye eltelt és az agymosás soviniszta megnyilváőnuláős no meg a foci sem a régi sportszellemen mükődik ahol akkora pénzek vőándorolnak egyik szebből a másikba amiikor eegy egy fotgbalsztár millioeurokat keres és mkost mőár a kisebb klubbcsaőatoknál is cask a pénz beszél addig semi értelme meccsekre kimenni hogy kitegyed magad egy bőlmesz nagy kopaszra nyirt lehet az rpmáőn vagy Magyar szurkoolonak aki fogvicsorogva dühődten mered a pofádbanh és még az is megeshet hogy egy baltenyerest is kiiosztanak neked.Itt senki ne beszéljen a forumon sportszellemről olyan NINCS.volt de az nagyon rég volt a tőbbi már nem is tartozik sportszellem kőzé a himnuszok bőmbőlése mindkiépt részről hamisan dühősen habzó szájjal én mőár erről régesrégen leszakadtam eszembe jut az akkori Kolozsvári ,,SSTIINTA,,Ivansuc,Campeanu dr.Georgescu és a tőbbiek no azok egy ilyen jelenet előtt biztosra veszem visszavonultak volna az őltőzőkben no ha ezt a mieink is megcsinálják akkor még lehet hogy valamennyire visszavesznek a sovi pofájukból mindkét tabor ,de nem negyon hiszem a gásziért a meccset le kell játszani hogy kőzben elégetnek egy két zászlot ennél tőbb is veszett mohácsnál.Azt a sok baromságot amit ez a huszita aki cask USZIT A valamire kojmkmentjeinek semi keresnivaloója nincs ezen a forumon.ennyi.







hosszu

39 hozzászólás 2017. október 3.kedd 16:23

Aki ilyen hosszú kommentet ír, foglalkozhatna a helyesírás tanulásával, mert ez a másodikos szintet se üti.







Kheops

1101 hozzászólás 2017. október 3.kedd 17:14

A debil huszitának üzenem:a banner az első félidőben jelent meg, a himnuszt a végén énekelték, a libsi lánynak üzenem:jobb ha megtanul főzni, itt a soros féle duma nem megy, írjon a hvg-nek, ott kap érte egy szendvicsre valót...







barcsay

1788 hozzászólás 2017. október 3.kedd 17:34

Figyelj hosszú az megesik sajnos a gépem egy ocska vacak,de te ha lenne valami a kobakban leszürted volna mondokám lényegét,de ha már a helyesirás szabályainál tartunk te a hosszut igy rővid u val vagy hosszúval irod helyesen .Ha pedig csak ennyit akasztottál le beirásomról hát ez van ennyit szokott huszita is megjegyezni,innen én még mást is megjegyeznék,de majd máskor látom a hosszú szót jól irtad







Ferencz

13614 hozzászólás 2017. október 3.kedd 18:05

Nini, huszita egyetért önmagával! Micsoda önfeláldozás!







Uzonka11

1 hozzászólás 2017. október 3.kedd 18:59

Eleg hülyeseg ami itt a hozzaszolasokon törtenik. valoban minek eneklik a szekely himnuszt a meccsen ? ez örültseg !!! ennek semmi köze az OSK buzditasahoz. Az igen hogy szepen buzditsak az igen.