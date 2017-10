Egyéni hibák okozták a Sepsi Futsal vesztét (Teremlabdarúgás, I. liga)

A megyeszékhelyi Sepsi Futsal zsinórban negyedik vereségét könyvelhette el, miután 4–1-es vereséget szenvedett a Resicabánya együttesétől az élvonalbeli futsalbajnokság 4. fordulójának hétfői játéknapján. A zöld-fehér mezes fiúk végig kőkeményen harcoltak, ám Farkas Attila tanítványai négy végzetes hibát is elkövettek, a vendégek pedig éltek a kínálkozó lehetőséggel, és magabiztosan nyerték meg a találkozót.

A Sepsi Futsal három vereség után lépett újra pályára a Szabó Kati Sportcsarnokban, a resicaiak pedig a többszörös bajnok, Marosvásárhelyi City’US legyőzése után érkeztek hozzánk. A vendégek középkezdése után Bende kapufája borzolta a szentgyörgyi szurkolók kedélyeit, majd Pulugor Zs. távoli lövését védte a resicabányaiak kapusa, Jivan. Mi birtokoltuk többet a labdát, és mi vezettük egymás után a támadásokat, de nem találtunk fogást ellenfeleink védelmén. A 9. percben Bende egy hatalmas bombával megszerezte a vezetést (1–0), s reménykedtünk, hogy meglesz az első győzelem. A 16. percben Veres fején volt a második gólunk, de Jivan hatalmasat védett. A hajrában magunkra engedtük ellenfeleinket, akik a 19. percben egy rossz hazaadás után szabadrúgáshoz jutottak, és Avramovici-nak sikerült megzörgetnie a hálónkat (1–1).

A fordulás után itt is, ott is akadt helyzet, ám találatot a Krassó–Szörény megyeiek szereztek. A 30. percben előbb Doană találta el a kapufát, majd a vendégek a félpályánál szerezték meg a labdát, a kontra végén pedig Avramovici volt ismét eredményes (1–2). A folytatásban Bende két lövésénél mutatott be nagy bravúrt Jivan, a túloldalon pedig Kisgyörgyöt a keresztléc mentette meg Avramovici emelésénél. A 37. percben újra hibáztunk középen, s szemfüles Avramovici újra büntetett (1–3). A véghajrában offenzívába kezdtünk, de Ciobotaru révén csak kapufáig jutottunk. A 40. percben ismét hibáztunk, és Doană ellentámadásból szerezte meg a resicaiak negyedik találatát (1–4).

Nyerhető volt ez a mérkőzés, ám túl sokat hibáztak a zöld-fehérek, akiknek még van amit javítaniuk a játékukon. A Sepsi Futsal vasárnap székely derbit játszik, hiszen 19 órától az FK Székelyudvarhely vendége lesz a pontvadászat 5. körében.

Teremlabdarúgás, I. liga – 4. forduló: Sepsi Futsal–Resicabánya 1–4 (1–1).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Mintegy 150 néző. Vezette: Daniel Decă (Brăila) és Georgian Ionescu (Buzău). Sepsi Futsal: Kisgyörgy–Bende, Papp Cs., Pulugor I., Pulugor Zs. (cserék: Papp L., Czintos, Incze, Ciobotaru, Veres, Boér, Ambrus, Jakab, Farkas). Edző: Farkas Attila. Resicabánya: Jivan–Fedor, Doană, Zamfir, Păvan (cserék: Avramovici, Budai, Sporea, Burtea). Edző: Burtea Antonie. Gólszerzők: Bende (9.), illetve Avramovici (19., 30., 37.), Doană (40.). Sárga lap: Czintos (31.). Kapura rúgás: 24–21 (a kapu területére: 12–13). Szögletarány: 12–5. Csapathiba: 5–2.