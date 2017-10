Mindig építeni akartam (Magánvállalkozás)

Bálint József építész nevét a szakmában hamarabb megismerték, mint a későbbi, közszereplést vállaló helyi politikusét (egy ciklus erejéig alpolgármester volt, a tanácsban pedig ellenzékiként immár többedik mandátumát tölti). Ő egyébként úgy tartja, hogy egyik a másikat nem zárja ki, sőt, bizonyos mértékig meghatározza, mert a helyi politikában sem árt egy kis szakmai hozzáállás.

Szakmai életében mégis azt a céget tekinti mérvadónak, amelyet fiatal építőmérnökként éppen negyedszázada harmadmagával hozott létre. Hiszen gyermekkorában (Ady Endrével szólva) a hepehupás, vén Szilágyban már arra készült, hogy építsen, aztán a temesvári egyetemi évek következtek, szintén az építő szakmában, majd a nyolcvanas évek derekán a sepsiszentgyörgyi kihelyezés (manapság talán kezd feledésbe merülni, hogy az átkosban az egyetemet végzetteket kihelyezték, és azt a helyet jobbára kötelező volt elfoglalni). Saját bevallása szerint már gyermekkorában erre készült, mert ezt látta szintén az építkezésben dolgozó édesapjától (aki később a kisipari szövetkezetbe kényszerült), sőt, kőműves nagyapjától is. A genetika tehát – mondja – közrejátszott, hiszen élesen emlékszik rá, amikor első osztályos korában az udvaron lévő bontástéglából falat rakott, amiért a szidást (mi lesz, ha rátok dől?), de az elismerést is megkapta („mert már akkor kötésben raktam a téglát”). Egyébként nem csupán a későbbi elbeszélésként, hanem személyes élményként raktározódott el a történet, mert – elmondása szerint – minden történésre részletesen emlékező memóriával áldotta meg a Fennvaló...

A Szilágyság–Temesvár–Székelyföld háromszög, amely leképezi az egész erdélyi valóságot, meghatározta életútját, tevékenységét is. A kilyéni Intercoop mérnöke, majd főmérnökeként már a decemberi fordulat után azonnal saját vállalkozás indításában gondolkodott, de egy autóbaleset ebben megakadályozta. Így lett az Intercoop választott igazgatója közel két esztendeig, ami nagyon jó tanulási idő volt a cégvezetés szempontjából. Ám a vállalat bizonytalan jogi helyzete miatt (a kollektív gazdaságok felszámolásakor meg lehetett volna vásárolni, de az egyébként jó munkaközösségben nem talált vállalkozó, na meg tőkeerős partnereket), így jegyezte be harmadmagával, a minimális törzstőkét összetéve, a mostani céget. Amikor indulásra készen volt, a közgyűlésen lemondott igazgatói állásáról, az első munkákat pedig előlegből indították.

A 2008-as válságig a fejlődés nem gyors, de mondhatni töretlen volt – meséli Bálint József – annak ellenére, hogy volt esztendő, amikor a helyi tanács nem tudott egész évben fizetni (iskoláknál, óvodáknál végeztek munkálatokat), hiszen nem voltak a „kedvencek” között. A legmenőbb időben, amikor már nem csupán helyi megrendeléseket teljesítettek, hanem az egész országban, sőt, külföldön és külföldre is dolgoztak, több mint negyven alkalmazottuk volt, ami – a jól fizető munkák miatt – ugyanannyi család megélhetését is biztosította. Igaz, dolgozni sokat kellett, sokszor hetekig távol az otthontól.

A céget 1992 februárjában indították, ám év végére, Szent Mihály napjára (azért a mostani ünneplés) sikerült telephelyet vásárolni, azt az üres telket, amelyet később belaktak.

A válság aztán elevenbe vágott, a munkatársak mintegy felétől volt kénytelen megválni, akik külföldi munkára kényszerültek (hiszen legtöbbjük a jó addigi kereset láttán kölcsönbe verte magát, építkezésbe, beruházásba kezdett). S bár az utóbbi évek ismét a fellendülést hozták, többségüket végleg elveszítette a cég számára, így mostanában a fiatalok (szakközépiskolások) felkutatásában és betanításában látja a jövőt.

Amíg a Modern House Kft. által épített vagy készített épületek, fa- és téglaházak, felújított tetőszerkezetek, hétvégi házak fényképeit nézzük, Bálint József mindenikhez fűz valami kis történetet. Az összesített számadatok is tetszetősek, hiszen nem nagy építkezési vállalatról, hanem közepes, inkább kis cégről van szó: mintegy ezer megrendelőnek dolgoztak már az ország másfél tucat megyéjében, de hat európai országban is, negyedszáz lakóház, harminc átalakítás, húsz felújítás, ötven nyaraló és ki tudja hány kisebb faépület dicséri munkájukat. Sőt, műemlékes lánya és szintén építész fia által immár templomrestaurálásra is vállalkoznak, a lakóház belső építészeti megoldásait is szállítják, mint ahogy a tervezéstől a kivitelezésig, mindent.