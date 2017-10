Különdíjak és meglepetések (Cégtop)

„Október 20-án este hét órakor a Leonor Ball Roomba várjuk azoknak a vállalkozásoknak a képviselőit, amelyek teljesítményük alapján felerültek az idei cégtoplistára. A helyszínre a tavalyi kellemes tapasztalataink nyomán esett a választásunk, az időpontra pedig magyarázat, hogy az idei gála a Startup-héthez kapcsolódik, gyakorlatilag egyfajta csúcspontja lesz annak” – jelentette be Édler András, a kamara elnöke. Ami a programot illeti, az elnök elmondta: tavaly már lehetőséget teremtettek a Demmers teák forgalmazójának az ő különlegesebb vállalkozásának bemutatására, idén újból sor kerül hasonlóra. A választásuk a Kereskényi Áron és Horváth Orsi által életre hívott Orka cukrászdára esett. Édler András elmondta: számára is kellemes meglepetést jelentett ez a fiatal vállalkozók által alapított, a különleges, kézművesdesszertek világába kalauzoló cég. „Nem volt tudomásom róla, hogy milyen komoly megrendeléssel rendelkezik máris ez a kis vállalkozás, amely a brassói piacot is képes ellátni az igényre szabott, sajátos süteményeivel. Ebből kiindulva úgy gondoltuk, mindenképp esélyt kell adnunk nekik, hogy bemutatkozzanak. Ők jelentik rendezvényünk édes foltját” – érvelt az elnök.

Újdonságnak számít ugyanakkor, hogy a civil szféra irányába is nyitnak, megadva egy szervezetnek az esélyt, hogy bemutassa egy működő, közérdekű programját. Idén a Háromszéki Közösségi Alapítvány képviselői fogják sikeres, a helyi termékek népszerűsítését célzó programjukat ismertetni. A kezdeményezést már több helyi vállalkozás támogatja, és remélik, a bemutató után újabbak csatlakoznak.

Ami a díjazást illeti, Édler András rámutatott: két új kitüntetést is odaítélnek, egyrészt a leginnovatívabb háromszéki vállalkozásnak, illetve a megye legjobb gazdasági újságírója is oklevelet vehet majd át. Előbbi kapcsán rámutatott: némileg szubjektív elvek mentén döntöttek a díjazottról, tekintve, hogy egyelőre nem dolgoztak ki egy pontos kritériumrendszert.

A meghívottak kapcsán az elnök megjegyezte: az első év, hogy az országos kamara részéről jelezték, hogy képviseltetik magukat a rendezvényen: az elnök egyik tanácsosa érkezik Sepsiszentgyörgyre, illetve a Dolj megyei kamara vezetője jelentkezett be. A díjra jelölt több mint 1100 vállalkozásból eddig mintegy harminc jelezte részvételi szándékát – tett hozzá.

Noha nem feltétlenül a gálához kapcsolódik, Édler András arról is beszámolt, hogy a kamara megújult honlapján külön, egy kisebb díj ellenében elérhető felületet alakítottak ki a vállalkozások számára. Ide belépve egyebek mellett a feltöltött statisztikákat böngészve azt is követhetik, hogy cégük éppen hol tart a többiekhez képest, illetve általános képet kaphatnak a megye gazdaságát illetően. A felület célja, hogy idővel helyettesítse a jelenleg még nyomtatott változatban megjelenő katalógust. Akár mind a 4500 háromszéki vállalkozás bekerülhet ebbe az adatbázisba, amely jó rálátást biztosíthat a megye gazdaságának alakulására. Édler hozzátette: később megpróbálják ingyenessé tenni a szolgáltatást.