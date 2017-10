Legújabb ágazati trendek, sikeresen működő innovatív modellek kerülnek terítékre. A 40 informatikai vállalkozást tömörítő, a konferenciát szervező IT Plus Klaszter arra törekszik, hogy a régió szakemberei is lépést tartsanak a technológiai fejlődéssel, hogy felgyorsítsa a helyi ügyintézést ahhoz, hogy a fiatalok itthon maradjanak. Az eseményen neves előadók mellett jelen lesz és előadő Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, a magyarországi Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos is. Regisztráció október 15-ig a digitalisszekelyfold.ro oldalon.