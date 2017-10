Niculae Havrileţ, a hatóság elnöke a halasztást azzal indokolta, hogy megvárják, amíg a parlament törvényerőre emeli a gáz árának emelésére vonatkozó 2016/64-es sürgősségi kormányrendeletet, ugyanis a jogszabály parlamenti elfogadásakor több módosítást is be kell iktatni, amelyek befolyással lesznek a végső ár kiszámítására is.