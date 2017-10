Sztrájkolnak a spanyol hatóságok ellen Katalóniában

A munkabeszüntetés miatt a katalán fővárosban zárva tartott a legtöbb üzlet: piacok, butikok, pékségek, kávézók. A tömegközlekedést reggel két, este három órán keresztül biztosították összesen. A városi önkormányzat tájékoztatása szerint tízezer alkalmazottjuk 80 százaléka csatlakozott a munkabeszüntetéshez, míg az egészségügyi dolgozók körében 75 százalékos a sztrájk követése. Az utcák azonban nem voltak üresek, tüntetők töltötték meg, akik egyebek mellett a Spanyolországot kormányzó konzervatív Néppárt barcelonai székházánál és a belvárosi Ramon Llull-iskolánál is tiltakoztak, ahol vasárnap a legerőszakosabb összecsapások voltak, és a rendőrök gumilövedéket használtak a tömegoszlatásnál.

Carles Puigdemont katalán elnök rövid Twitter-üzenetben arra szólította fel az embereket, hogy békésen tiltakozzanak a rendőri erőszak ellen. „Ez a demokratikus, civilizált, méltó tiltakozás napja. Ne üljenek fel semmilyen provokációnak. A világ már láthatta: mi békés emberek vagyunk” – írta az autonóm régió vezetője a közösségi oldalon.

Több katalán város szállodáiból is „utcára tették” a spanyol rendőröket és csendőröket az erőszakba torkollt vasárnapi események miatt. Calella városában például a hatóságok az ellenük tüntetők szitkozódása, kiabálás közepette hagyták el a szállodákat, amelyek bejáratánál a katalán rendőrök igyekeztek élőláncot alkotni. A feldühödött tömeg a hatósági autókat és furgonokat ütlegelte és rugdosta, többen még a járművek után is futottak. Sok hotel előtt azonban már a népszavazás előtt is tiltakoztak a Spanyolország más részeiről átvezényelt tízezer rendfenntartó jelenléte miatt Katalóniában.

Juan Ignacio Zoido spanyol belügyminiszter délután bejelentette: a spanyol hatóságok nem hagyják el a hoteleket, és jelenlétüket október 11-ig meghosszabbítják. Véleménye szerint Carles Puigdemont katalán elnök az, aki utcai „lázadásra” és a spanyol hatóságok elleni „gyűlöletre”, „zaklatásra” buzdít. Felidézte, hogy a katalán elnök hétfőn követelte a spanyol rendőrök és csendőrök távozását Katalóniából. „Egy jogállamban elképzelhetetlen, hogy inzultálják a rendfenntartókat, akik a törvénynek akarnak érvényt szerezni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a spanyol kormány megvédi a spanyol rendőrök és csendőrök méltóságát, valamint garantálja jogaikat.

Miközben Barcelonában a spanyol rendfenntartók ellen tüntettek, addig Madridban épp mellettük. Mintegy 400-an gyűltek össze spanyol zászlókat lengetve a legnagyobb rendőrségi laktanyánál Mortalazban, továbbá a spanyol parlament védelmét ellátó rendőrök a kongresszus épülete előtt vonultak fel, hogy csendben tiltakozva kiálljanak Katalóniában lévő kollégáik mellett.