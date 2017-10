Új kötelező védőoltás

Az egészségügyi minisztérium anyagi források hiányára hivatkozva nem vezette be korábban ezt a védőoltást, s bár nem túl gyakori a pneumococcus-fertőzés előfordulása, igen súlyos betegségeket idézhet elő – tájékoztatott dr. Lucia Şereş gyermekorvos, a háromszéki családorvosok egyesületének elnöke. A doktornő elmondta, fülgyulladást, ritka esetben vérfertőzést okozhat, ezért is fontos, hogy megkezdik ezen a téren is az immunizálást.

A többi kötelező védőoltással nem állnak jól. Éppen csak pótolták az elmaradásokat a 2, 4 és 11 hónapos kisbabáknál a hatkomponensű vakcina esetében, októbertől már nem tudnak oltani, mert elfogyott az oltóanyag, a tizennégy évesek diftéria és tetanusz elleni védőoltásánál is hiány van. A hatévesek megkaphatják a kötelező tetravalens oltást, és a kanyaró elleni oltásokat is tudják folytatni – közölte dr. Lucia Şereş. Felhívta a figyelmet, hogy továbbra is jelentkezhetnek a 25–64 év közötti nők ingyenes méhnyakrákszűrésre, amely tulajdonképpen nem is állt le, csupán alacsony az érdeklődés a program iránt, és továbbra is kérhetik a szülők 10–14 éves lányuk beoltását humán papillomavírus ellen.