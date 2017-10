Katonák a könyvtárban

A többnyire fiatalokat érintő témákról zajló kötetlen beszélgetést a Gábor Áron Teremben tartották, ahol természetesen angol nyelven kommunikáltak a diákok az amerikai vendégekkel. Szó volt a katonai hivatás szépségeiről és nehézségeiről, a katonák szabadidős tevékenységeiről, az amerikai és román katonai egyenruháról és az azokon látható rangjelzésekről, arról, hogy szeretnek-e olvasni és van-e idejük olvasásra a katonáknak, hogy a civil lakosság hogyan fogadja az országban állomásozó idegen hadtesteket. A nagykövetség képviseletében érkező, a civil társadalomnak szánt kulturális és oktatási programok lebonyolításával megbízott amerikai és román katonatisztek nagyjából egy órát töltöttek a könyvtárban, amelynek nagy részében a diákok kérdéseire válaszoltak, a beszélgetés végén pedig röviden bemutatták a Flex ösztöndíj- és cserediákprogramot is. A Flex program az Egyesült Államok külügyminisztériuma támogatásával felajánlja a romániai középiskolásoknak, hogy tanulmányi ösztöndíjjal amerikai líceumokban tanulhassanak a 2017/2018-as tanévben.

Andrei Ocneanu hadnagy, a katonai küldöttség bukaresti vezetője lapunknak elmondta, a román–amerikai stratégiai partnerséget, valamint a katonai és civil társadalom közötti összefogást népszerűsítő közönségtalálkozóikat már több iskolában is megszervezték a megye nagyobb településein, korábban pedig Szeben, Konstanca, Iași és Vaslui megye civil lakosságának meséltek arról, hogy mit jelent napjainkban katonának lenni Romániában és az Egyesült Államokban. Mint kifejtette, két éve kezdődött ez a szoros partneri kapcsolatuk az amerikai hadsereggel, a most Sepsiszentgyörgyre látogató amerikai katonák pedig a konstancai Mihail Kogălniceanu bázisról érkeztek.

Szonda Szabolcs könyvtárigazgató szerint már tavaly, az American Shelf könyvespolc létrehozásakor, pontosabban az ezen a polcon megtalálható angol nyelvű könyvek adományozásakor jelezte nekik a nagykövetség, hogy a jövőben különböző országos programokat szerveznének a könyvtárakban, ahol elfogadták adományaikat. Az igazgató elmondta, mindhárom nagy iskolát meghívták az eseményre, de csak a Mikes Kelemen- és a Mihai Viteazul-líceum diákjai tudtak eljönni.