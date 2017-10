Tüntetnek az egészségügyi szakszervezetek

Sorin Văcăruş pontokba foglalta elégedetlenségük okát, és leszögezte, inkább szeretnék tárgyalás útján elérni a bértörvény számukra kedvező módosítását, mint munkabeszüntetés által. A bizalmi elmondta, bérük növekedését ígérik, de a valóságban a jövedelmük csökkenni fog, ha a járulékok befizetését a munkáltatóról átruházzák az alkalmazottakra, valamint módosul a pótlékok szabályozása, és ezt két példával mutatta be. A legkevesebb húsz éve dolgozó kórházi asszisztens, ha 50 százalékos pótlékot kap, havonta huszonegy darab, egyenként 15 lejes ebédjegyet, akkor nettó 2948 lejt visz haza minden hónapban, január 1-jétől ellenben ez az összeg 1893 lejre csökken, ha az új törvény szerint csak egyszázalékos pótlék jár neki, egyetlen ebédjegy sem, és a járulékokat a munkáltató helyett ő fizeti. Ugyanilyen körülmények között az orvos nettó keresete 6160 lej helyett (ügyeletek nélkül) 4147 lej lesz, ha a törvény a jelenleg tervezett változatban lép érvénybe.

A szakszervezetek kifogásolják: az új egységes bértörvény eltörli a pótlékokra érvényes alsó küszöböt, csak azt szabályozzák, hogy a fizetési költség legtöbb 30 százalékos lehet az összalkalmazottakra vonatkoztatva; jövő januártól decemberig nem kapnak ebédjegyet; az irodai személyzet nem szerepel az egészségügyben alkalmazott fizetési rácsban, de a vezető beosztásúakat mégis oda sorolták; az orvosok ügyeleti kötelezettségét is megváltoztatják, annyiszor kell egész napos szolgálatot teljesíteniük, ahányszor szükséges.

A tájékoztatón Pakulár Lajos, a Solidaritatea társelnöke hangsúlyozta, az említettek miatt az ügyintézés különböző területein dolgozók hátrányba kerülnek a közvetlenül az orvosi ellátásban besorolt személyzettel szemben, pedig a felelősség esetükben is nagy. Ide tartoznak az irodai alkalmazottak, a konyha személyzete, a karbantartók, a kapusok, beszerzők, megyeszinten több mint háromszázan. A Solidaritatea háromszéki szervezetének ötszáz, az orvosok szakszervezetének nyolcvan tagja van, ez a Kovászna megyei egészségügyben dolgozók valamivel több mint negyede.