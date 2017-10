Kürtősfesztivál után, kolbászparádé előtt

Amikor meghirdették a 2017 – a turizmus éve Háromszéken rendezvénysorozatot, sokan kétkedve fogadták, ám mára bizonyították, hogy képesek hónapról hónapra, hétről hétre komoly rendezvényeket szervezni – mondotta Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. A gasztronómiai rendezvények szervesen illeszkednek a turisztikai ajánlatba. Az ide látogatóknak eredetit, ugyanakkor újszerűt akarnak mutatni, olyat, amit nem kapnak meg Bukarestben vagy Budapesten. Ilyen például a kürtőskalács. A múlt heti Kürtőskalács – édes ízek fesztiválja igazi népünnepéllyé alakult, hiszen több mint húszezer látogató fordult meg ott, és több mint 15 ezer kürtőskalácsot értékesítettek. És ez a nagy felhozatal nem ment a minőség rovására, ellenkezőleg – tette hozzá az elöljáró, hangsúlyozva: ezeknek a rendezvényeknek az a fő üzenete, hogy aki minőséget termel, annak anyagi haszna lesz belőle.

Az értekezleten jelen volt Falvai János, a sepsiszentgyörgyi Indivino vendéglő séfje, akinek csapata megnyerte a kürtőskalácssütő kreativitásversenyt. Elmondta, a receptet munkatársa, Simon Aranka hozta, akinek anyukája 64 éven keresztül sütötte annak alapján a kürtőst, s ő is a mamájától tanulta. A hozzávalók mind helyi termékek – házi liszt, tej, tojás –, kivéve az ízesítéshez használt mandula, amelyet Szicíliából hozott.

A kolbászparádét kezdeményező Bagoly Miklós, a Kovászna Megyei Kis- és Középvállalkozók Szövetségének (Asimcov) elnöke elmesélte a kezdeteket. 2001-ben a híres Békéscsabai Kolbászfesztiválon beugrott egy kolbásztöltő csapatba egy hirtelen megüresedett helyre. (Érdekesség, hogy a szomszéd asztalnál épp Orbán Viktor, Magyarország mai miniszterelnöke töltötte a kolbászt.) Megtetszett a rendezvény, és következő évben már több háromszéki csapattal vettek részt a fesztiválon, majd 2003-ban itthon is szerveztek, akkor tizenöt csapat versengett a Park vendéglő földszintjén. Évről évre megszervezték, olyan is volt, hogy több mint 80 csapat nevezett be. Vajda Lajos, az Asimcov ügyvezető igazgatója, a megyei tanács volt alelnöke közölte: a Háromszéki Kolbászparádé Erdély első gasztronómiai rendezvényei közé tartozik. Mivel a kolbászfesztivál nevet a békéscsabaiak levédték, más nevet kellett használni. Megjegyezzük, hogy a kolbászparádé megnevezés munkatársunk, Farkas Réka ötlete volt.

Kovács István, a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetségének elnöke elmondta, a rendezvény több újratervezést élt meg. Időközben változott a helyszín, bővült a skála, öt éve társult a káposztafesztivál, amelyet a híres Parajdi Káposztafesztivál mintájára szerveztek először, akkor, amikor Parajdon elmaradt.

Grüman Róbert, a megyei tanács alelnöke közölte: minden önkormányzatnak, valamint a testvérmegyéknek is küldenek meghívót, szeretnék, ha az összes háromszéki település képviseltetné magát legalább egy csapattal a kolbászöltő és káposztafőző versenyen. A benevezési díj ellenében hozzávalókat biztosítanak. Bagoly Miklós még megjegyezte: jó lenne, ha igazi népünnepéllyé válna a kolbászparádé, hasonlóan a békéscsabai fesztiválhoz, ahol 500–600 csapat nevez be, és igazán jó a hangulat.