A z EMNT Demokrácia-központok nyitvatartása

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok az anyaországi választásokat megelőző regisztrációs folyamatban is segítséget nyújtanak. A Kovászna megyei irodák munkatársai a hét több napján Kovásznán, Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen is várják az érdeklődőket. Sepsiszentgyörgyön hétfőtől péntekig 9–13 és 14–17 óráig, Kovásznán hétfőn, szerdán és pénteken 13–15 óráig, míg Kézdivásárhelyen keddtől csütörtökig 9–16 óráig, hétfőn 11–17 óráig, valamint pénteken 9–14 óráig lehet igénybe venni az iroda szolgáltatásait.

17. FILMTETTFESZT – Erdélyi Magyar Filmszemle

A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház díszterme negyedik alkalommal ad otthont a a Filmtettfeszt Erdélyi Magyar Filmszemle vetítéseinek október 6–8. között. Az idén 17. kiadásához érkezett fesztivál elsődleges célja eljuttatni az erdélyi közönséghez azokat a színvonalas és friss magyar filmalkotásokat, amelyek egyébként nem kerülnének forgalmazásba Romániában. Öt egész estés alkotás jut el a nézőkhöz: van közöttük elgondolkodtató társadalmi dráma egy ötvenen túli szerelemről (Az állampolgár), időutazós thriller (Hurok), egy vidéken házat örökölt városi srác küzdelme a helyi döbrögi ellen (Kojot), vannak Isten háta mögötti benzinkútnál vesztegelő bűnözők és prostituáltak (Kút), és egy rettenetes gyilkos, aki egy olyan időszakban szedi áldozatait, amikor „Magyarországon nincsenek sorozatgyilkosok” (A martfűi rém). A filmeket román, esetenként angol felirattal vetítik. Részletes program a filmtettfeszt.ro honlapon. A belépés díjtalan.

Színház

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház ma 19 órától a Theo Herghelegiu által rendezett új bemutatóját, A munkához való jogot kínálja nézőinek. A kortárs német drámaírónő, Sybille Berg darabja Victor Scoradeţ fordításában hazai ősbemutatóként kerül színre Sepsiszentgyörgyön. A bemutatóra egy jegy ára 15 lej a teremben, illetve 25 lej az előadás díszletét képező asztaloknál, és megvásárolható a kulturális szervezőirodában vagy online a www.biletmaster.ro honlapon.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház idei évadjának legelső bemutatója, az október 6-ára tervezett Alice objektív okok miatt október 10-én 19 órától kerül bemutatásra a nagyteremben.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi (Kőrösi Csoma Sándor utca 10. szám, telefon: 0787 526 102) mai programja: 16 órától Dzsungel-mentőalakulat (francia bábfilmsorozat, 2017); 16.15-től a Lego Ninjago-film (amerikai–dán családi animációs film, 2017); 18-tól Mondj NEMet a családon belüli erőszaknak; 18.15-től Egyenesen át (amerikai dráma, 108 perc, 2017); 20 órától Isten hozott Németországban! (német vígjáték, 2016); 20.30-tól Viktória királynő és Abdul (angol–amerikai dráma, 2017).

Zene

KEZDŐDIK A HANGVERSENYÉVAD. Bérletek a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában kaphatók.

RÁKÁSZ GERGELY-látványkoncert október 7-én 18 órától Sepsiszentgyörgyön a református templomban (Gyöngyvirág utca 5. szám). A hangverseny a református egyházközség jóvoltából ingyenes, de adományokat elfogadnak a szervezés támogatására (javasolt adomány: 20 lej).

Felkészítő drámaosztályba

Pénteken 16 órától a sepsiszentgyörgyi Plugor Sándor Művészeti Líceum B. Angi Gabriella drámatermében ismertetőt tartanak a következő tanévben induló kilencedikes drámaosztályról, október 13-án pedig megkezdik a felvételi felkészítőket. A tagozat alapítója és vezetője Fazakas Misi, az Osonó Színházműhely irányítója. Érdeklődni a 0740 578 725-ös telefonszámon lehet.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Az 1594-ben Nagyajtán birtokos Péterffy János leszármazottjainak IV. családtalálkozója. 19.40 Rönkhúzó verseny a köpeci falunapokon. 20.00 Szent László-szobor avatása Vargyason. 20.20 Megemlékezés a szárazajtai vérengzés áldozatairól. 20.40 A reformáció 500. évfordulójának ünnepe és az Erdővidéki Református Egyházmegye esperesi hivatalának avatóünnepsége.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Felsőcsernátonban (a 2-es transzformátorállomás körzetében) ma 8–15 óráig; Esztelneken pénteken 8–15 óráig; Árapatakon ma és pénteken 9–17 óráig; Sepsibesenyőn 9-én, jövő hétfőn 8–15 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

IVÓVÍZ. A Közüzemek Rt. ma 8–19 óra között javítás miatt felfüggeszti az ivóvíz-szolgáltatást Sepsiszentgyörgyön az Ág utca 3-as, 10-es, 11-es, 12-es és 13-as tömbházában, a Császár Bálint utca 14-es tömbházában, a Lido bár, a Multi­trans és Zozo’s Food – Izalad kereskedelmi egységnél, a magánházakban és a Sirülő utcai Bertis, Melti (Csibész) és Zoemia kereskedelmi egységeknél, valamint a magánházakban.

ÚTLEZÁRÁS. A fentiek miatt lezárják ma a járműforgalmat Sepsiszentgyörgyön az Ág utca, Gyümölcsös utca és Császár Bálint utca közötti szakaszon.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban ma 17.30–19.30-ig kézműves-foglalkozás (nemezkészítés, szövés) gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek.

NYUGDÍJAS CSALÁDI BÁLT szerveznek október 8-án, vasárnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi Fehér ló vendéglőben. Jelentkezés a 0740 518 798-as telefonon (a helyek száma korlátozott).

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0267 318 355, 0741 106 750, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen a Szabó Jenő utcai Eco (0267 364 974) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi KIDA Központban október 9-én délelőtt ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy után oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott, vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban, sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztőprogramon vehetnek részt Illyefalván a már eddig is kezelt betegekkel együtt október 10 és 27-e között.