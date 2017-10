Szabóék tesztelni mennek a Nagyszeben Ralira (Autósport)

Mint ismeretes, egy óriási bukás miatt Szabóék számára időnap előtt fejeződött be a szeptember eleji Jászvásár–Cotnari Rali, s a versenyt követő hetekben a 80 százalékban sérült Suzukit egy Ford Fiesta R2-re cserélték le. Az új versenyautó géposztályváltással is járt, így a duó a Nagyszebeni Ralin a megszokott 9-es helyett a 7-es géposztályban fog száguldani.

– Teljesen stresszmentes versenyünk lesz a hétvégén, és száz százalékban az új autó megismerésére koncentrálunk majd. Azért megyünk Szebenbe, hogy teszteljünk, és hogy jól érezzük magunkat. A jászvásári baleset után elúszott a bajnoki cím a 9-es osztályban, s az autócserével mindenki számára egyértelművé vált, hogy feladtuk a harcot is. Szponzoraink támogatnak elhatározásunkban, és bíznak a jó szereplésünkben – nyilatkozta érdeklődésünkre Szabó Csongor, aki elmondta, hogy a hétvégi versenyre nem tűztek ki konkrét célt. – Számunkra az a legfontosabb, hogy befejezzük a versenyt. Ha célba érünk, már elégedettek leszünk. Rengeteg tesztkilométerre van szükségünk, hogy teljes egészében kiismerjük az új autónkat – tette hozzá a háromszéki pilóta.

Szabó már versenytempóban is tesztelte az új Fordot, hiszen rajthoz állt a szentgyörgyi Auto Crono Egyesület által szervezett regionális hegyi gyorsasági bajnokság harmadik futamán (Maros Kupa, szeptember 16. – Nyárádmagyarós), ahol simán hozta a nyílt verseny első helyét. Továbbá az elmúlt hét végén ott volt a másodosztályos országos hegyi gyorsasági bajnokság gyergyóditrói zárófutamán is, amit szintén megnyert.

A Nagyszeben Ralira szerda délig összesen 71 egység jelezte indulási szándékát, a tizennégy gyorsaságiból álló verseny összhossza közel 500 km, amiből 115,6 a mért szakasz. (tibodi)