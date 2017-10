Világkupát rendezne Budapest (Úszás)

„Célunk egyértelmű: legalább két nap erejéig minden évben felidézni az idei, júliusi világbajnokság fantasztikus hangulatát, mert ez tényleg joggal ragadt meg az egész világ emlékeze­tében” – mondta Wladár Sándor, a MÚSZ elnöke, aki hozzátette, a világkupa „remek lehetőség arra, hogy Budapest és a Duna Aréna ott maradjon a világ úszósportjának térképén, és hogy újra és újra feledhetetlen élményeket kapjanak a sportág hazai rajongói is”.

Wladár Sándor leszögezte: a magyar úszók és a sportág rajongói megérdemlik, hogy minden évben legyen Budapesten egy világesemény.

A MÚSZ már jelezte a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetségnek (FINA), hogy 2018-ban készen áll bekapcsolódni a sorozatba. Gyárfás Tamás, a FINA legfelsőbb vezetésének magyar tagja úgy vélte, az Európa-bajnokságok, junior világbajnokságok és a vizes-vb után az úszó világkupa-viadal Budapestre hozatalára is jó esély mutatkozik.

Wladár Sándor elmondta, a világkupánál a versenyszámok pénzdíját (az első hat helyezettnek járó összegeket) kell állniuk a házigazdáknak, az egyes etapok jutalmait, az összetett legjobbjait, valamint a világcsúcsok megdöntőit illető bónuszokat a FINA fizeti.

A rövidpályás vk-széria általában kilenc állomásból áll, de többször is előfordult, hogy egy-egy helyszín ideiglenesen kiesett (az idén például Dubaj), és csak nyolc alkalommal találkoznak a sorozatban résztvevő sportolók. Az európai etapban Moszkva állandó résztvevőnek számít, ugyanakkor Berlin, Eindhoven, illetve Chartres nem mindig vállalt rendezést. Az idén a franciák maradtak ki, és akadt olyan év (2015), amikor Moszkva mellett csupán Chartres volt házigazda Európából, így abban az esztendőben is nyolcversenyes szériát rendeztek. A FINA általában az adott év tavaszán közli a vk végleges menetrendjét.