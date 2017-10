Segíteni a hozzátartozóknak

A szombati napot nyitó áhítaton Müller Loránd lelkipásztor szemléltetőeszközökkel érzékeltette, hogy gyakran „rosszul szenvedünk”, és kiemelte: a szenvedést okozó körülmények, történések közepette is lehet pozitívan élni, csak a hozzáállásunktól függ.

Délelőtt Horvát Mária szociális munkás arról beszélt, hogy a szenvedélybeteg mellett miként válhatunk társfüggővé. Délután Kocsis Tünde pszichológus előadásából kiderült, hogy a társfüggővé vált hozzátartozó úgy él, mintha „ködben járna”, hiszen nem látja reálisan a helyzetét, de a „köd felszállhat”, és a gyógyulás, a felépülés útja járható.

A kiscsoportokban lehetőség adódott az előadásokban elhangzottak személyessé tételére, a tapasztalatok, történetek megosztására. Esténként a vajnafalvi templomban zajló evangelizációs istentiszteleteken a szabadító örömhírt a Bonus Pastor elnöke, dr. Horváth Levente lelkipásztor hirdette. Minden alkalommal bizonyságtevések is elhangzottak, szabadult szenvedélybetegek és hozzátartozók mutatták be a gyógyulás és a változás útját. A konferencia úrvacsorával egybekötött istentisztelettel zárult.

A hétvégén a résztvevőkben sok felismerés megszületett: „Most döbbentem rá, hogy én is beteg vagyok, hogy valamit kell kezdenem magammal, még mindig ködben járok”, „Itt értettem meg, hogy kitartóan magammal kell foglalkoznom a változásom érdekében”, „Beláttam, hogy nem tudom a társamat megváltoztatni, de magamat igen”, „Itt hallottam, hogy nem én vagyok a legszerencsétlenebb helyzetben, és van kiút”, „Már tizenöt éve várok erre az alkalomra, hogy végre mi, a társfüggők legyünk a célszemélyek, hogy csak velünk foglalkozzanak!” „A csoportbeszélgetések során megoszthatjuk egymással tapasztalatainkat, erőnket és reményünket, miközben igyekszünk megtalálni a szabadságot, békét az önmagunkkal és másokkal való kapcsolatunkban az eddigi kötöttségek és zűrzavar helyett. A miértekre eddig is sok válasz született, de sokszor a legközelebb állók is csak utólag tudták meg az igazi okokat... Az ő életük és haláluk is arra figyelmeztet, ha az utolsó pillanat előtt is, de szükség van segítségre, akár csak egy szóra, egy beszélgetésre, hogy elinduljon valami, ami kivezethet a legmélyebb pontról az élet felé...”