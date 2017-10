A biztonságos internetezésért

Ma 18 órától Sepsiszentgyörgyön a mozi épületében a családon belüli erőszak megelőzése témájában szerveznek előadást, majd egy megrázó filmet vetítenek, a rendezvényen a közönség köréből érkező kérdésekre is igyekeznek válaszolni. A belépés ingyenes.

Kedden az internetes bűnözés témakörében tájékoztattak. A bűnmegelőzéssel foglalkozó rendőrök felhívják a figyelmet, hogy a szülők nagyban befolyásolhatják gyermekeik internethasználatát. Nagyobb biztonságban vannak azok a gyerekek, akiknek szülei érdeklődnek tevékenységeik iránt. A szülők használhatnak tartalomszűrést végző programot, vagy korlátozhatják a felhasználási időt. Kisebb gyermekeknél érdemes a számítógépet a közös térben, a nappaliban elhelyezni. A biztonságos internethasználat egyik legalapvetőbb feltétele, hogy a gyerek jelszavát senkinek se árulja el, még a legjobb barátjának se. Ne mondjon el személyes információkat, például lakcím, telefonszám, de azt sem, ha pénzhez jutott. Jó tudatosítani, hogy nem minden igaz, amivel az interneten találkozik, a téves információkon túl a szándékos félrevezetésen át a viccesnek tartott álhírekig igen széles skálán vezethetik félre a felhasználókat. Az sem mindegy, hogy a gyermek milyen képet tölt fel magáról a közösségi oldalakra, hisz azok által kínos helyzetekbe kerülhet. A gyermek internetes ismerősei nem mindig barátai is egyben. A gyermeknek tudnia kell, hogy mondhat nemet, ha bátorságát szeretnék tesztelni, ha provokálják, vagy ha zsarolni próbálják valamivel. Ne vegyen részt mások ellen irányuló támadásban. Az, aki valójában nem ártana másoknak, de az interneten szemtanújává, részesévé válik az erőszaknak, ugyanúgy traumát él át, mint az áldozat.

Mindezekhez hozzátesszük Oláh Dorottya gyermekpszichológus megállapítását: az a gyerek, aki biztonságosan internetezik, rendelkezik a világhálón kívül is élményekkel, kapcsolatokkal, tapasztalatokkal, ezzel felvértezi magát az elszigetelődés ellen, csökkenti a függőség kialakulásának esélyét és a káros tartalmak hatását is. A barátok és a család közössége olyan védőháló, amely a leghatékonyabb védekezés az internetes ártalmakkal szemben.