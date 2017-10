Sikeres a veszettség elleni kampány

A korábbi alkalmakhoz hasonlóan, ezúttal is repülőből szórják a csalétket a rókáknak, s emellett gondoskodnak kézi kihelyezéséről is azokon a területeken – települések, tavak, vízfolyások és közutak közvetlen közelében –, ahol tilos a légi terjesztés – ismertette közleményében a megyei élelmiszer-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság. Dr. Sikó-Barabási Sándor főállatorvos arról tájékoztatott, a kampány hatékonyságát jelzi, hogy a kilőtt és megvizsgált rókák több mint 90 százaléka védettséget mutatott.

A rókacsalik szétszórását megelőzően plakátokon tájékoztatták a lakosságot az erre vonatkozó tudnivalókról, és zajlik a vadásztársaságok, a hatósági felelős állatorvosok felkészítése is. Az időjárás függvényében e hónap folyamán, illetve novemberben elvégzik a csalétkek légi szórását, az illetékesek pedig jövő csütörtökön kezdik meg az oltóanyag kézi kihelyezését a rókalyukak köré.

A veszettség visszaszorítása a házi kedvencek esetében is fontos, az élelmiszer-biztonsági és állat-egészségügyi igazgatóság ugyancsak októberben indítja a kutyákat és macskákat célzó oltáskampányt. A 2016–2017-es akció idején Háromszéken az ebek több mint 95 százalékát, illetve a macskák több mint 25 százalékát beoltották. A megyei főállatorvos hangsúlyozta, minden kutya és macska beoltása kötelező a most induló kampányban akkor is, ha előző alkalommal ez megtörtént már, hiszen egy oltás hatása 12 hónapon belül megszűnik. Ezért az állatokat évente egyszer kötelező módon be kell oltani. Emellett elvégzik mindazon ebek mikrochipezését is, amelyek esetében annak behelyezése mindeddig nem történt meg. Amennyiben a tulajdonosok visszautasítják kutyáik, macskáik beoltását, megbírságolhatók, az előző kampány során 24 ilyen esetet jegyeztek, akkor összesen 10 400 lejre büntették az érintetteket.