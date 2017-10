Pénz a pártoknak

A plénum jóváhagyta a jogi szakbizottság jelentésébe foglalt módosító javaslatokat, köztük azt is, amely szerint kiiktatják a jogszabályból a törvénytelen kampány-hozzájárulások elkobzását előíró cikkelyt. Ezentúl a politikai pártoknak nyújtott állami támogatás mértékét is megszabja a törvény, mely nem lehet kisebb a bruttó hazai termék 0,01 százalékánál, és nem haladhatja meg annak 0,04 százalékát. Az elfogadott módosítások között szerepel az is, amely szigorúbb bírságokat helyez kilátásba azokra az esetekre, amikor az adományok összege meghaladja a törvény által előírt küszöböt.