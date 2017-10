A katalán elnök szerint Katalónia napokon belül kikiáltja függetlenségét. Carles Puigdemont a BBC televíziónak adott, tegnap hajnalban sugárzott rövid interjúban kijelentette: kormánya vagy ennek a hétnek a végén vagy a következő hét elején jelenti be Katalónia függetlenné válását Spanyolországtól.

Arra a kérdésre, hogy mit tenne, ha Spanyolország beavatkozna, és közvetlen irányítása alá vonná Katalóniát, Puigdemont csak annyit mondott, hogy az olyan hiba lenne, amely mindent megváltoztat. Hozzátette ugyanakkor, hogy jelenleg semmiféle kapcsolat nincs Madrid és a katalán kormányzat között. Puigdemont visszautasította az Európai Bizottság elnökének minapi nyilatkozatát, amely szerint a katalán függetlenségről vasárnap tartott népszavazás Spanyolország belső ügye, és a helyzetet Madridnak a spanyol alkotmányos renddel összhangban kell kezelnie. Jean-Claude Juncker a referendumra reagáló hétfői nyilatkozatában kijelentette azt is, hogy a spanyol alkotmány alapján a katalán népszavazás jogszerűtlen volt, ha viszont a spanyol alkotmánnyal összeegyeztethető módon zajlott volna le, akkor Katalónia kikerült volna az Európai Unióból.

Hétfőn összeül a parlament

Rendkívüli ülést tart jövő hétfőn a katalán parlament, és elképzelhető, hogy a függetlenségi pártok többségének támogatásával elfogadják a Katalónia függetlenségéről szóló javaslatot. Carme Forcadell, a katalán parlament elnöke Twitter-üzenetben tette közzé a bejelentést a rendkívüli ülés összehívásáról, hozzátéve, hogy azon Carles Puigdemont, katalán elnök értékeli az október 1-jei függetlenségi népszavazás eredményét és hatásait. A katalán parlament függetlenségi pártjai, a Katalóniában kormányzó Junts pel Sí (Együtt az igenért) pártszövetség, és a Népi Egység (CUP) nyújtották be a hétfői ülésnapról szóló javaslatot. Mireia Boya, a CUP képviselője tegnap kijelentette, hogy október 9-én, azaz jövő hétfőn egyoldalúan kinyilvánítják a függetlenséget.

Bírál a spanyol király

A katalán kormány „ismétlődően, tudatosan és szándékosan” megsértette a törvényeket – jelentette ki VI. Fülöp spanyol király kedd esti, rendkívüli televíziós beszédében. „Súlyos pillanatokat élünk demokratikus életünkben” – kezdte nyilatkozatát az uralkodó, azzal folytatva, hogy mindannyian tanúi voltak az eseményeknek, amelynek „végső célja, hogy a katalán kormány illegálisan kinyilvánítsa a függetlenséget”. „Megsértették minden jogállam demokratikus elveit, aláásták a harmóniát és az együttélést saját katalán társadalmukban, eljutva – sajnálatosan – a megosztásukig. Ma a katalán társadalom megtört és szemben álló” – mondta a spanyol király, aki szerint semmibe vették a szeretetet és a szolidaritást, amely egyesítette és egyesíteni fogja a spanyolok összességét. Hozzátette: elfogadhatatlan magatartásukkal veszélybe sodorhatják Katalónia és egész Spanyolország gazdasági és társadalmi stabilitását. Hangsúlyozta: ebben a rendkívül súlyos helyzetben, az állam legitim hatalmainak biztosítania kell az alkotmányos rendet, az intézmények normális működését, a jogállamiság érvényességét és az önrendelkezést Katalóniában.

Párbeszédet sürgetnek

Konfrontáció helyett párbeszédre és együttműködésre van szükség a spanyol kormányzat és a katalán hatóságok között – jelentette ki Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke tegnap Strasbourgban az uniós parlament plenáris ülésén. Felszólalásában Timmermans megismételte, jogszerűtlen volt a vasárnapi katalán népszavazás, hangsúlyozva, hogy a törvényeket lehet ellenezni, figyelmen kívül hagyni azonban nem. A holland politikus a spanyol hatóságok fellépéséről szólva elmondta: az erőszak nem jelent megoldást semmire, a kormányoknak azonban kötelességük a jogállamiság érvényesítése, és ez néha szükségessé teszi arányos erő alkalmazását. Manfred Weber néppárti frakcióvezető aggasztónak nevezte a helyzetet, hangsúlyozva, hogy békés párbeszédre, politikai megoldásra van szükség. Gianni Pittella, a szociáldemokrata képviselőcsoport vezetője azt hangoztatta, hogy az egyoldalú függetlenségi nyilatkozat pusztán további provokációt jelentene, olaj lenne a tűzre. Az olasz politikus Francois Mitterrand egykori francia államfő szavait idézte, amelyek szerint „a nacionalizmus egyenlő a háborúval”. A parlamenti vita kezdetén több flamand képviselő is magasba tartotta a katalán zászlót az ülésteremben.