Mik régen valának (Mai levelünk)

Ezen intézkedést megfellebbezem. Az 1868. évi 44. t. c. 26. §-ának utolsó bekezdése biztosítja az iskolafenntartó egyleteknek a jogot, hogy saját közigazgatási hatóságaikkal nemzetiségi nyelvükön érintkezhessenek. A szilágysági román nőegylet által fenntartott szilágysomlyói román elemi leányiskola ügykezelési, előadási és hivatalos nyelve »román«. Épp ezért iskolánk jogosítva van és törvényadta jogával ezentúl is élni akarván, a saját közigazgatási hatóságaival is csakis román nyelven fog hivatalosan érintkezni. A polgármesteri hivatal pedig, az érintett t.-c. 6. §-a alapján az ily nyelvű beadványokat nemcsak elfogadni köteles, hanem iskoláinkkal határozatait, hazai, sarkalatos törvényünk erejénél fogva, román nyelven megtenni. Ha pedig mindezek dacára, a polgármesteri hivatal román nyelvű beadványainkat a nyelv okából visszautasítja, ezzel nemcsak a nyelvre vonatkozó szentesített törvény intézkedéseit szegi meg, hanem megszegi azon hivatalos esküt is, amelyet a hazai törvények megtartásának biztosítására letett. Mindezek után az iránt esedezem a fellebbviteli hatósághoz, méltóztassék a folyó évi október hó 31-ről kelt 2726–905. kig. sz. határozatot megsemmisíteni és a polgármestert utasítani, hogy a sérelmes határozat alapjául szolgáló előterjesztéseimet tudomásul vegye s erről való értesítését iskolánkkal román nyelven tegye meg.

Szilágysomlyó, 1905. november 18-án.

Tisztelettel, Mária Cosma, a szilágysági román nőegylet elnöke”

(Független Újság, 1905. december 3., 15. sz.)

Tallózta: Bölöni Domokos