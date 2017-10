Olvasni öröm és szórakozás (Teaest Ikafalván)

Hogyan tudnánk gyerekeinket rászoktatni az olvasásra? Erre a kérdésre kaptunk választ, ötleteket, tippeket Vántsa Judittól.

Az olvasásmotiválás már magzati korban elkezdhető: az édesanya hangja, ahogyan felolvas magzatának, a legjobb nyelvtanulási forma. Csecsemő- és gyermekkorban a könyvekkel való játszadozás, az általuk való játékos tanulás is megkedvelteti kicsinyeinkkel a könyveket, a későbbiekben pedig az olvasást. Nagyobb gyerekeink olvasásra bírásáért a legtöbbet példamutatással, azaz könyvolvasással tehetünk. Olvassunk sokat, és akkor nagy valószínűséggel gyermekünk sem marad funkcionális analfabéta.

Az igazgatónő korszerű praktikákat mutatott be arra nézve, hogy mi teheti az olvasást kedveltebbé a gyermekek körében. Nem jó, ha lebeszéljük kedvenc témáiról szóló vagy korosztályának megfelelő könyvekről. Van, aki újságot szeret olvasni, hát hagyjuk! A lényeg az, hogy olvassunk mindennap és minél többet, ezáltal frissen tartjuk agysejtjeinket, és minimalizáljuk vagy akár teljesen elkerülhetjük a demenciát vagy az Alzheimer-kórt. A betegségek elkerülése mellett ráadásul olvasott, okos emberekké is válunk. A legjobb, ha mindig, mindenhol van nálunk egy könyv – ideális útitárs, és még szórakoztat is!

Mark Twain szavaival élve: „Az az ember, aki nem olvas könyvet, semmiben sem különbözik attól az embertől, aki nem tud olvasni.”

Bardócz Csaba