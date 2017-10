Keserédes palacsinta

Kipakoláskor fiatal utódom szomorúan közölte, hogy kovásznai osztálytársa temetésére kell mennie, és sajnos köz­ségünket nincs, aki képviselje, hiszen az alpolgármestert is máshová szólította a kötelesség. Villámként sújtott le rám a hír, és azonnal a tavalyi választási kampány plakátjára írt jelszó jelent meg szemeim előtt: „Fiatal csapat, új lendület.” Megnyugtattam a polgármestert, hogy nincs semmi pánik, magam sütöm meg a palacsintát, nem hagyom képviselet nélkül szebb napokat is megért közösségünket. Könnyeimmel küszködve, kölcsönkért borvízzel, erőltetett mosollyal készítettem elő és sütöttem meg a palacsintákat, amelyeket pillanatok alatt el is kapkodtak a kóstolgatók, de bármennyi – szintén kunyerált, diabetikus – baracklekvárral töltöttem meg, nekem mégis keserű volt. Keserű, hiszen vége az új lendületnek, talán már a fiatalság sem nyerő, ha tíz önkormányzati képviselőből nem kerül bár kettő-három, akik nem csupán az illetményt veszik fel a havonta összehívott testületi ülések után, hanem tisztességgel képviselik azokat az embereket, akiknek szavazatával mandátumhoz jutottak. Kötelességük lenne, hiszen az alakuló ülésen, kezüket a Bibliára téve, a következőket mondták: „Esküszöm, hogy erőm és hozzáértésem szerint mindent megteszek Mikóújfalu község lakosainak javára.” Azt ajánlanám a tisztelt erő- és hozzáértés-hiányos testületnek, hogy oszlassa fel önmagát, hiszen az illetékeikre fizetett évi 34 800 lej fölöslegesen kidobott pénz – hagyják békében dolgozni, rendeletekkel irányítani a polgármestert és alpolgármestert. Az önkormányzati költségvetésből gazdálkodó civil szervezeteknek is melegen ajánlom a cselekvést a hangzatos önéljenzés és gyermeteg haragoskodás helyett...

Eredményhirdetéskor édes lett a palacsinta, hiszen a Váradi József-iskola Mesterséfek csapatának mikóújfalusi Bedő-borvízzel készített banán­krémes palacsintája vitte el a pálmát, amihez őszintén gratulálok, és egyúttal megköszönöm településünk hírnevének öregbítését. Úgyszintén köszönöm Ilyés Rózának, Dobricza Sárának és feleségemnek, Magdolnának, valamint a Dobolyi László vezette Cuki csapatnak a mikóújfalusi világunikum rakott ág elkészítését.

Hát ilyen az én keserédes palacsintám, hiszen szülőfalum sorsa soha nem lehet közömbös számomra. Hajrá, Újfalu!

Nyáguly Vilmos,

Mikóújfalu volt polgármestere