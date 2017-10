Szabó Magda-emlékházat avattak Debrecenben

Szabó Magda már tíz éve nincs köztünk, de örökségét, hagyatékát, írásait a következő nemzedékek is ápolják majd, ebben segít az emlékház és a dombormű is – mondta Novák Katalin. Szerinte Szabó Magda minden tekintetben magyar író: „az írásaiban ott van a magyar gondolkodás, a magyar táj, minden írásában ott van a magyar emberek viselkedése, (...) a magyar nemzeti karakter”. Hozzátette: Szabó Magda minél inkább jellegzetes magyar világot ábrázol művészi eszközökkel, annál inkább számíthat a világ elismerésére.

Szabó Magda születésének centenáriumán a legolvasottabb francia könyvsorozatban már harmadszor jelent meg franciául Az ajtó című regénye, két éve pedig ezt a regényét a The New York Times az év könyvének választotta az Egyesült Államokban, s ez is igazolja, hogy nemzetközileg is komoly sikereket ért el – mondta az államtitkár. Novák Katalin kiemelte, hogy Szabó Magda írásaiban mindig ott van a női lélek, a női gondolkodás, megjelennek a női szerepek, a női karakterek, és ott van a család mint érték, mint fészek, mint tűzhely, mint erőforrás. Papp László, Debrecen polgármestere azt mondta, az a szellemi-művészeti kincs, amelyet Szabó Magda létrehozott és a világra hagyott, nemcsak ízig-vérig debreceni, hanem az egyetemes magyar kultúra örök érvényű része is. A megemlékezés helyszínére utalva megjegyezte: Szabó Magda mindig rajongással és nagy elismeréssel nyilatkozott a Dóczyról, amely „magyarságukban és hitükben elkötelezett, az átlag középiskolásoknál alaposabb tudással felvértezett lányokat bocsátott útjára”.