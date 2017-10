Megnyitották Berlin leghíresebb operaházát

Hét évig tartó felújítási munkálatok után kedden megnyitották a berlini Staatsoper Unter den Lindent (Berlini Állami Opera), a német főváros leghíresebb operaházát. A Németország újraegyesítésének évfordulójára időzített díszelőadáson, amelyen jelen volt Frank-Walter Steinmeier államfő és Angela Merkel kancellár is, Robert Schumann Jelenetek Goethe Faustjából című oratóriumát adták elő Daniel Barenboim vezényletével.



Az egyik legjelentősebb kortárs zeneművészként számontartott főzeneigazgató dirigált a megnyitót felvezető fesztivál legnagyobb szabású programján is szombaton, amikor a társulat zenekara, a Staatskapelle Berlin több tízezer néző előtt adta elő Ludwig van Beethoven 9. szimfóniáját a belvárosi operaház előtti téren, a Bebelplatzon. Az egy hétig, október 7-ig tartó fesztivál a Bécsi Filharmonikusok és a világhírű indiai karmester, Zubin Mehta vendégszereplésével ér véget, majd az operaházat ismét bezárják, de már csak néhány hétre, hogy az új technikát hozzáigazítsák az üzemszerű működéshez. A felújítás utáni első évad december 7-én, az operaház felépítésének 275. évfordulóján kezdődik.

A német főváros központjában, az Unter den Linden sugárúton emelt klasszicista épület felújításáról 2007-ben határoztak, és 2010-ben kezdték el a munkát. Úgy tervezték, hogy a rekonstrukció idejére a város nyugati részén fekvő Schiller Színházba költöző társulat már 2013-ban az otthonában dolgozhat. A felújítás végül négy évet késett, és az első tervekben szereplő 200 millió eurónak csaknem a duplájába, 389 millió euróba került. Azonban a rekonstrukció még így is gyorsabban véget ért, mint a nagy berlini állami beruházások többsége, köztük az új nemzetközi repülőtér, amelynek üzembe helyezését 2011-re tervezték, de még mindig nincsen készen. A Staatsoper felújítása számos okból csúszott, így például nagyban nehezítette a főépületet a próbatermekkel, a műhelyekkel és az igazgatósággal összekötő 118 méter hosszú alagút kiépítését, hogy Berlin mocsaras vidéken fekszik, ahol szinte az első ásócsapásra feltör a talajvíz, és gondot okozott mások mellett az is, hogy időközben tönkrement az egyik tervezőiroda.

Azonban az első kritikák szerint a felújítás jól sikerült, különösen a hangzás javítására kitalált, kerámiából és üvegszálból készített hálószerű építmény, amellyel öt méterrel megemelték a nézőtér stukkómennyezetét. A többi között korszerűsítették a színpadtechnikát, a szellőztetőrendszert, a régi székeket pedig szélesebb, kényelmesebb ülésekre cserélték. A Staatsoper így ismét megállja a helyét Berlin másik két operaháza, a Deutsche Oper és a Komische Oper mellett.