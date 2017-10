Az éllovassal játszanak a kézdivásárhelyiek (Labdarúgás)

Az előző fordulóban a céhes városi csapat a Bákói Aerostar vendégeként 2–0 arányú vereséget szenvedett, a veretlen Brassó megyeiek pedig hazai környezetben gyűjtötték be a három pontot a Valea Mărului ellen (4–0). A Szászhermányi FC szerdán a Román Kupa negyedik fordulójában is érdekelt volt, ahol a másodosztályú Chindia Târgoviște csapatával szemben maradt alul 4–0 arányban, vagyis ez volt az aktuális idényben az első vereségük tétmérkőzésen. A listavezető együttes a bajnokságban kivételes mutatókkal rendelkezik, amellett, hogy még nem veszítettek mérkőzést, a gólarányuk is figyelemre méltó, hiszen 18 találatot jegyeztek és mindössze egy gólt kaptak. A Gazda József irányította labdarúgók eddig kétszer játszottak hazai pályán: egyszer győztek és egyszer döntetlent értek el, illetve ezeken a mérkőzéseken négyszer voltak eredményesek, és két gól landolt a hálójukban. Bár a találkozó esélyese a Szászhermányi FC, ennek ellenére a kézdivásárhelyiek okozhatnak meglepetést, hiszen tehetséges labdarúgói vannak, és a hazai pálya előnyét élvezik.

További mérkőzések: * ma Paşcani–Székelyudvarhelyi FC, Roman–Bákói Aerostar * szombaton Bucovina Rădăuţi–Galaci Metalosport, Darabani–Foc­şani, Valea Mărului–Galaci Oţelul, Barcarozsnyó–Sporting Lieşti, az FK Csíkszereda áll.

A harmadosztályú bajnokság mellett a megyei pontvadászatokban is pályára lépnek a csapatok:

IV. LIGA. A 7. forduló összecsapásai (ifjúságiak 12.45, felnőttek 15 órától): * szombaton Nagyajta–Illyefalva, Barót–Gelence, Zágon–Perkő * vasárnap Uzon–Berecki FC, Dálnok–Papolci FC, Ozsdolai FC–Bölön, Réty–Kovászna, Bardoc–Csernátoni FC.

V. LIGA. A 6. forduló találkozói (ifjúságiak 12.45, felnőttek 15 órától): * szombaton Bodok–Hidvég, Kommandó–Maksa * vasárnap Szitabodza–Nagybacon, Árkos–Szotyor, Zabola áll. (miska)