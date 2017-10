Tervek az őrkőiekért

A várostól szinte leszakadva, külön közösségként, többnyire nyomorban élik hétköznapjaikat az őrkői romák. Valami azonban mintha mégis megmozdult volna a telepen, házak épülnek, szépülnek, új tető virít jó páron, főleg a külföldön dolgozók fordítják pénzüket itthoni lakhelyük rendbetételére. És szerveződik a közösség is, az Amenkha Egyesület összekötőkapocs a városvezetés felé, terveik vannak, s pályázatokból pénzt is remélnek, bíznak benne, idővel sikerül bekapcsolniuk a város vérkeringésébe Őrkőt is.



Az őrkői romák esetében az egyik legnagyobb gond a munkanélküliség. Állítják, sokan dolgoznának, de nem nagyon találnak munkahelyet. A roma lakosság minél nagyobb arányú munkába állítását célozza meg az a pályázat, amely lebonyolításában a sepsiszentgyörgyi városháza vállalt részt.

A tíz ország és több mint húsz intézmény részvételével lebonyolított nemzetközi program célja segíteni a cigány munkaképes lakosság alkalmazását, és abból a felismerésből indult ki, hogy míg igen nagy a munkaerőhiány, a romák körében jelentős a munkaerőtöbblet, amely nem tud integrálódni. Az okok összetettek, sokan írni-olvasni sem tudnak, így még egyszerű szakképezetlen munkára sem alkalmazzák, de elhelyezkedésükben nehézséget okoz a többségi társadalom elutasítása is.

A program vezetője, Buja Gergely elmondta, az elmúlt hónapokban munkatársaival külföldön igyekeztek felmérni a helyzetet, jó példákat, megoldásokat gyűjtöttek, amelyek akár Sepsiszentgyörgyön is alkalmazhatóak. Szlovákiában jártak például egy faluban, ahol a polgármester romák alkalmazásával tette rendbe, építette, szépítette a községet, így a többség is nyert, befogadóbbá váltak, a cigányoknak pedig munkahelyet, fizetést biztosítottak.

Sepsiszentgyörgyön első lépésként egy 20–25 fős csoport képzését vállalják. A jelentkezőket az alapokra kívánják megtanítani, arra, hogyan írjanak önéletrajzot, hogyan jelenjenek meg az új munkahelyen, mit kell tenniük, hogy meg is maradjon állásuk. Abban bíznak, egy ilyen tréning után nagyobb, valós esélyük lesz munkát találni, ami azért is fontos, „mert pozitív példák nélkül újratermelődnek ugyanazok a sorsok” – mondotta Buja Gergely.

Egy másik, már elindult elképzelés szerint elkészítik az övezeti rendezési tervet, feltérképezik az utcákat, házakat, tisztázzák a tulajdonviszonyokat. A város saját területét koncesszióba adja a háztulajdonosoknak, így végre törvényessé válik helyzetük, rendezhetőek lesznek a hivatalos papírok, beköthető a víz, villany és nekifoghatnak az utak járhatóvá tételének is. Most csak ka­viccsal egyengetik az utcákat, de néhány hét, hónap alatt elnyeli a sár. Felmérik a házak állapotát is, amelyik használhatatlan vagy hivatalosan nem rendezhető, azt lebontják, és szociális házakat építenek helyettük – ismertette a közelebbi és távolabbi jövő terveit Buja Gergely. Meglátása szerint, ha sikerül rendezni a telep infrastruktúráját, javítani az ott lakó kétezer gyermek és felnőtt életén, nagyobb az esély arra is, hogy az Őrkőre vezető utak összekötőkapoccsá váljanak.