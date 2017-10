Korszerűsítik az utat (Maksa–Cófalva)

A lécfalvi területen, Maksa szomszédságában felépített hulladéktározó megközelítése Maksa és Cófalva felől is lehetséges. A 11-es főút és a 13E jelzésű országút közötti, Várhegy mellett elhaladó, a lécfalvi letérést biztosító megyei besorolású útszakasz korszerűsítésére két évvel ezelőtt írták ki a versenytárgyalást. Az odaítélési eljárás 660 napot vett igénybe. Kezdetben nyolc útépítő cég jelentkezett, de eredményhirdetés után néhány vesztes fellebbezett, s az ajánlatokat újra kellett tárgyalni. Ez ötször történt meg, és pert is indítottak, melyet a Brassói Táblabíróság tárgyalt. Végül a Valdek Impex Kft. 6,55 millió lejre szóló ajánlata nyert. Az 5,9 kilométeres, koptatóréteggel bevonandó aszfaltút építése mellett Maksán 860 méter járdát is készítenek, továbbá sáncokat, lehajtókat képeznek ki, átereszeket helyeznek el.

Tervek szerint jövő héten beindul a megyei hulladéktározó, melynek közbeszerzési eljárása az óvások miatt hasonlóan hosszú időre nyúlt. Akkor az építés alatti úton már komoly nehéz forgalom zajlik, ami bonyolítja a munkát.