Háromszéken a Filmtettfeszt

Zágoni Bálint, a Filmtett Egyesület menedzsere, a fesztivál egyik főszervezője lapunknak elmondta, hogy több szempont szerint, a helyi társszervezőkkel együttműködésben válogatják ki azokat a filmeket, amelyeket az egyes helyszíneken bemutatnak, persze anyagi szempontokat is figyelembe véve. Szentgyörgyön és Kovásznán több gyerekfilm van műsoron, Kézdivásárhelyen pedig lesz egy rövidfilmes összeállítás, ami a másik két városban nincs benne a programban. A szakember lapunknak elmondta, hogy általában a nagyjátékfilmek iránt a legnagyobb az érdeklődés, és mindhárom városban elég változatos ilyen szempontból a felhozatal, ugyanis a műsorra tűzött öt nagyjátékfilm között lesz akciófilm, thriller és dráma is. A Sepsiszentgyörgyön már nagy sikerrel bemutatott Kojot című Kostyák Márk által rendezett alkotás mellett, olyan filmeket láthat még a fesztivál közönsége, mint Sopsits Árpád A martfűi rém, Gigor Attila Kút, Madarász Isti Hurok című produkciója vagy Zágoni Bálint személyes kedvence, a Vranik Roland által rendezett Az állampolgár, mely nagyon aktuális társadalmi kérdést dolgoz fel: egy afrikai menekültről szól, aki törvényesen tartózkodik Magyarországon, és legfőbb vágya volna, hogy megkapja a magyar állampolgárságot is. A sepsiszentgyörgyi program egyik kiemelt eseménye a Hurok című film vetítése, mely után közönségtalálkozóra kerül sor a rendezővel, Madarász Istivel. A Kanzoli Wanted című dokumentumfilmet is a közönség figyelmébe ajánlotta a főszervező, mely egy nagyjátékfilm elkészítésének bonyodalmairól szól, nevezetesen arról, hogy milyen nehézségekkel találkozik egy rendezőasszisztens, amikor megérkezik az Őrkőre, hogy onnan a korábbi egyezség szerint magával vigyen a forgatásra egy amatőr színészt.

Az idei filmszemlén láthatóak először végleges formájukban a nyáron Árkoson szervezett Filmtett táborban készült rövidfilmes és animációs alkotások, melyekben bizonyára sok ismerős helyszínt felfedeznek majd a szentgyörgyiek, a korábbi évekhez képest pedig idén egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettek a szervezők a dokumentumfilmekre: a fiatal erdélyi filmes alkotók bemutatkozásául szolgáló Filmgalopp versenyszekcióban ezúttal dokumentumfilmeket vetítenek, ezek mellett pedig egy, a helyi közönség számára már jól ismert dokumentumfilm-rendező, Vargyasi Levente vadonatúj Tehenesek című dokumentumfilmjét is megtekinthetik az érdeklődők. Vargyasi Levente lapunknak elmondta, bár filmjének hivatalos bemutatójára csak novemberben kerül sor, örül a filmszemlén való jelenlétnek, ugyanis a Filmtettfeszt által hat erdélyi város – Kolozsvár, Székelyudvarhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Kovászna – közönségéhez is eljut a Tehenesek. A rendező hozzátette, akik a szombati vetítésre nem jutnak be, vasárnap délután 15.55-től a Duna Worldon is megtekinthetik a produkciót.