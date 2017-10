Az ingyenes vetítések Kovászna megyei helyszínei: Sepsiszentgyörgyön a Művész mozi, Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház díszterme, Kovásznán a Művelődési Központ. Sepsiszentgyörgyön ma:11 órától vetítés gyerekeknek: Egy kupac kufli (magyar animációs film), 12.30-tól Kincsem (magyar romantikus kalandfilm), 13 órától Isten hozott Németországban! (német vígjáték), 15.30-tól Szárnyas fejvadász 2049 (amerikai sci-fi), 16 órától: Tehenesek (román–magyar dokumentumfilm); 17 órától Filmgalopp 3: Tomi, Ervin és az iskola (román dokumentumfilm), Domboldali portrék (magyar dokumentumfilm), 18.30-tól nagyjátékfilm: Hurok (magyar sci-fi, thriller), 18.45-től Egyenesen át (amerikai dráma); 21-től nagyjátékfilm: Kojot (magyar akciófilm), 21.15-től Borg/McEnroe (svéd–dán–finn dráma); vasárnap 16 órától a Workshop filmjei: Szignál 2017, Apám orvosa nem praktizál, Apapara, Észveszejtő, Ikarosz, Fifi, Paradise Park, Tudod, mitől félek?, Prométeusz, a cickány, Your Face Through the Screen; 17.30-tól Kanzoli (magyar dokumentumfilm), 19 órától nagyjátékfilm: Kút (magyar filmdráma), 19.15-től Újra otthon (amerikai romantikus vígjáték), 21 órától: A martfűi rém (magyar thriller), 21.15-től Kincsem (magyar romantikus kalandfilm). Kézdivásárhelyen ma 16-tól Tehenesek, 17-től Filmgalopp 3; 18.30-tól Hurok, 20.30-tól Kojot; vasárnap: 16-tól a Workshop filmjei; 17.30-tól magyar rövidfilmek, 19-től Kút, 21-től A martfűi rém. Kovásznán 15.30-tól Mi ez a cirkusz? Egy társulat a világhír kapujában, 17-től Európa kis utcája, 18.30-tól magyar rövid­filmek, 20-tól A martfűi rém. Részletes program a filmtettfeszt.ro honlapon.