Csíki András: Kevéske ünnep, egy-egy lusta nap

Mit tudsz csinálni mást?

Felkelsz és újra jársz.

Van negyedórád Isten és Hivatal között,

s a pártokhoz – hál’ Isten – nincs közöd.

Kevéske ünnep, egy-egy lusta nap,

életed, sok mással, egyformán szalad.

Középosztály? Milyen kasztba, kalodába illesz?

Elégedett vagy? Viszonylag. Rá is legyintesz.

Jó könyved legyen, pohárka friss söröd,

szeressenek páran, szekered (így-úgy) már elzörög.

S hogy annyi fene eszi az embert (?), téged is;

kivizsgálás: a derekad, de rogysz majd térdre is.

S hogy annyi fene eszi az embert? Tenni mit lehet?

Míg mosolyod viszi a gyermeked,

felkelsz és újra jársz – mi mást csinálnál,

mit tudsz csinálni mást?

Csíki András (Nyárádszereda, 1980) második kötetének címéül nyugodtan választhatta volna a Transzilván taktust, egyezően a hangulatot nagyban meghatározó verssel: „Nagyapák sírján / körbevágott árnyék: / kupecek, kápók / ember verte tájék”. Erdély, a szülőföld dallama ugyanis ott lüktet az alkotásokban, s ez ellen a szerző, érezhetően, nem is kíván hadakozni. A könyv öt év terméséből áll össze, egyes darabjai ismertek lehetnek a Háromszék, Magyar Napló vagy a Hitel folyóirat olvasói előtt.